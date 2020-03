"Me da tristeza y vergüenza ajena"

Bronca e impotencia se palpó en la conferencia de prensa que brindaron integrantes del plantel de Gimnasia junto al técnico Arnaldo Sialle, tras la caída 1 a 0 con penal polémico ante Defensores del Belgrano en el arranque de la 20º fecha de la Primera Nacional.

Sialle frente a los periodistas reconoció que "los jugadores entregaron todo, sin brillar ni hacer un partido bueno, dieron todo lo que tenían. El penal que nos cobra no lo toca porque está lejos López y el jugador rival trastabilla y cae, pero hay un penal a Prost que cobra fuera del área y está un metro adentro. Te sentís perjudicado con razón, no es que estamos llorando o abriendo el paraguas aquí. Estamos apoyados en imágenes que son claras".

Ahí nomás agregó que "todo se hizo cuesta arriba y desde el primer minuto nos inclinaron la cancha con faltas y esto no es poner excusas sino contar una realidad a un mal momento futbolístico de Gimnasia sumado a este arbitraje que para mí fue bochornoso. Me da vergüenza ajena y tristeza pertenecer a este fútbol porque no es justo, pero si hubiéramos perdido justamente no habría problemas en decirlo, pero que creo que no fue así y hubo cosas externas que nos privaron de un resultado, de sumar o de ganar", agregando que "es verdad que equivocamos los caminos y nos apuramos en terminar la jugada. Y de esto se sale primero con tranquilidad y después haciendo un trabajo en la semana sabiendo que tenemos que mejorar, pero me deja tranquilo la entrega del equipo".

"Cacho" mostró entereza al expresar que "es lógico que el público se enoje porque la situación es mala y hay descontento que es normal, pero estoy convencido que esto se levanta. Estamos muy dolidos, son muchos años y nos damos cuenta de como son las cosas", finalizó.

¿Quién es el árbitro Adrián Franklin?

Se trata de un profesor de educación física, guardavidas y árbitro surgido de la Liga Santafesina. En marzo de 2019 en Alta Córdoba le expulsó tres jugadores a Instituto ante Rafaela. Y en plena final del Federal A los jugadores de San Jorge le hicieron una sentada y abandonaron en repudio a los fallos.