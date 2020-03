"Saliendo a las calles": la historia de la lucha de la mujer en Jujuy

En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Marcia Baranovsky, presidenta de la fundación "Siglo XXI" e histórica referente feminista en Jujuy, habló sobre la lucha de las mujeres en la provincia ponderando que "no habría logros si no hubiéramos salido a las calles".

Las actividades iniciarán con una radio abierta en plaza Belgrano, luego será la movilización y para finalizar una jornada cultural.

En ese sentido, comentó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "en las calles escuchamos la voz de las más desiguales, de las que menos derechos y acceso a la Justicia tienen, y nosotras venimos a ser la polea que hace llegar todas estas demandas al poder político, público, a las instituciones".

Mediante estudios, "y en esta militancia en las calles que hicimos en Jujuy nos encontramos con muchas mujeres que no creen en la Justicia, que allí no encuentran esa contención que necesitan. Hay muchas autoridades que recriminan nuestra actuación en las calles pero es la única manera de resolver injusticias y a eso no vamos a renunciar", añadió.

Asimismo, mencionó que "existe un movimiento de mujeres, que lo llamen como quieran, o que se asusten cuando se dice la palabra feminismo, pero eso no me preocupa porque esta lucha sostenida nos dio muchos logros".

Baranovsky señaló que hubo una denostación del término feminismo a lo largo de los años, pero "vamos a seguir siendo feministas mientras a una mujer se la corte en pedazos, se la tire a un descampado o a una parrilla. ¿Qué es más violento, nosotras en la calle o estos actos de violencia?".

"No puede haber tanta hipocresía cuando son las marchas, nos dicen violentas y no queremos que nos sigan matando, y que haya equidad. Cuando hablamos, no estamos solamente interpelando al varón, sino a toda la sociedad porque el cambio involucra a todos", indicó.

Su ingreso al feminismo

Nació en Calilegua, fue la mayor de cinco hermanos y de chica tuvo que ligar sus tareas al cuidado de sus hermanos porque su mamá salía a trabajar. Entonces se empezó a cuestionar eso, que tenía que relegar sus propios quehaceres, fue ahí donde el feminismo entró en su vida.

Militó en el radicalismo pero no encontró un lugar para las mujeres allí, "las mandaban a hacer empanadas y limpiar el comité", dijo.

Tras ir a un encuentro de mujeres en Buenos Aires conoció a alguien que la formó dentro del feminismo: Haydée Birgin, abogada, socióloga y feminista creadora del espacio Latinoamericano de Justicia y Género. "Con ella aprendí que la que primero llega, tiene que ocuparse a que lleguen todas, aunque sea tironeándonos de los pelos. Tenía una generosidad inconmensurable", aseguró.

Desde ese momento empezó a transitar otros espacios que fue trayendo a Jujuy y formó grupos que eran rechazados, "nos descalifican, pero las ideas de justicia y solidaridad hicieron que nunca baje los brazos y siga en la calle", agregó.

“No es un día para festejar”

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora “no es un día para festejar, es un día de conmemoración a estas mujeres que fueron incineradasen defensa de sus derechos laborales y de tener mejores condiciones de trabajo. Es importante que se haga una reflexión sobre esa temática, no festejamos nada, es un día parareflexionar y conmemorar”, expresó Marcia Baranovsky.

Siguió diciendo que “se recuerda este día por las mujeres que murieron incineradas en una fábrica hace casi dos siglos atrás. No puedo mirar cuánto se avanzó pero cada avance tiene que ver porque salimos a las calles, hay logros en la legislación, en políticas públicas pero hay una deuda inmensa. En este momento, en pleno 2020, la deuda, donde nos tenemos que enfocar, es con las mujeres que trabajan en lo rural y en lo doméstico. Hay vacíos muy grandes todavía. Tenemos libertad para votar, estudiar, trabajar, para ser electas y gobernar, hay una ley de cupo, podemos dirigir ejércitos, pero sigue esa deuda”.

En la política y en lo laboral

Explicó que en Jujuy, la ley de cupo demoró más de 20 años para establecerse y en el 2009, “no bastó con que estuviéramos en las calles, tuvimos que presentar un recurso de amparo pero la respuesta fue brutal y recién en 2010 se resolvió pero no como esperábamos, y se seguía excluyendo a las mujeres en las listas de los partidos”, dijo.

Al respecto sostuvo que “pasaron muchos años para que se incluya a las mujeres en la política, acá se tardó muchísimo. La provincia recién el año pasado adhirió a la Ley de Paridad de Género Electoral nacional. Lo que nos convoca es la situación de las mujeres en el campo laboral y hace poco se presentó por medio de gremios y la Multisectorial de Mujeres un pedido para que se amplíe la ley de maternidad y paternidad, somos una provincia muy atrasada en ese sentido al igual que el tema de la jubilación. Por eso vamos a seguir en las calles reclamando esta equidad, se avanzó pero los hechos concretos, las leyes aún no resuelven nuestra situación”.