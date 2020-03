Asesoramiento legal organizada por el Colegio de Abogados

Con una gran participación de la comunidad jujeña que asistieron a realizar sus consultas, se desarrolló el pasado viernes la Jornada de Asesoramiento Legal en el auditorio "Dr. Rafael Hugo Reyes" del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy, en el marco de las actividades en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.

Fueron más de 100 consultas recibidas y asesoramientos a cargo de abogados y abogadas de los Institutos y Comisiones de la Institución, principalmente sobre temas de Familia y Violencia de Género, también sobre Accidente Laboral, Restitución de Menores, Previsional, Daños, Estafas, Abusos, Relaciones de Vecindad, entre otros

Al respecto la presidenta de la Institución, Ana Gabriela Igarzabal, dijo: "Organizamos estas jornadas con el convencimiento de que para ejercer los derechos es necesario, primero, conocerlos. En esta oportunidad, en cumplimiento de la responsabilidad social que le cabe al Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy como entidad de derecho público, rendimos tributo a las mujeres acercando asesoramiento jurídico, abriendo las puertas de nuestras instalaciones y poniendo a disposición de todas aquellas mujeres que lo necesiten de un profesional del derecho, abogadas y abogados matriculados en nuestra Institución". "Creemos que el cambio social, la mejora en la calidad de vida de todas las mujeres y con ello de tu familia, depende de todos nosotros, trabajando con responsabilidad en conjunto", "Nuestra invitación fue muy bien recibida por la comunidad, asistieron docentes, amas de casa, profesionales y hasta familias que vinieron a asesorarse en distintas temáticas", agregó.

Asimismo, destacó el agradecimiento que recibían cada uno de los abogados y abogadas por parte de las asesoradas al finalizar la consulta "sabemos que para muchas mujeres es difícil acceder a un abogado, pero desde el Colegio quisimos acercarnos a la comunidad poniendo a disposición profesionales que pertenecen a nuestros institutos y comisiones para que asuman el rol de ayudar a los ciudadanos".

Participaron las Comisiones de Género, de Derechos Humanos, de Jóvenes Abogados, y de Deportes y Actividades Sociales y Culturales; y los Institutos de Derecho del Consumidor, de Personas con Discapacidad, de Familia, Público Municipal, Empresarial, Ambiental, Procesal Civil, Constitucional, Administrativo, de Seguridad Social, Laboral y de Resolución Alternativa de Conflictos, entre otros. También estuvo el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, con un stand informativo sobre la violencia de género con el fin de prevenirla y erradicarla, y la Dirección Gral de Desarrollo Familiar de la Municipalidad de la Capital.

Una buena iniciativa

La gran aceptación de las personas y su agradeciendo se hizo saber luego de su paso por las asesorías que ponderaron la oportunidad de realizar esta jornada. Virginia, madre jujeña de 3 hijos, comentó, "Fue muy importante venir a consultar porque se me informó que podía luchar por la casa en la que vivo y evitar que mis hijos queden sin hogar. Estas jornadas están muy buenas porque no siempre se consiguen. Fui a todos lados y me decían lo mismo. Hoy encontré una solución gracias a la Dra. que me asesoro legalmente", indicó. Por otra parte, también participaron docentes de la Escuela N° 51 quienes destacaron la predisposición de los letrados,"Como docentes quisimos traer la problemática de la institución, más en donde se planteó una situación especial como un accidente de trabajo y pudimos consultarlo. Agradecemos al Colegio de Abogados que nos recibió y ayudo".

Desde la Comisión de Derechos Humanos manifestaron que las expectativas fueron superadas ya que se logró acercar a la comunidad herramientas cívicas y jurídicas, y emponderar especialmente a las Mujeres en el conocimiento, ejercicio y defensa de sus Derechos.