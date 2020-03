Respaldo a la Zona Franca en la frontera

El conflicto surgió a partir de declaraciones del intendente quiaqueño, Blas Gallardo, quien afirmó que "después de conocer la existencia de la notificación judicial que confirma la voluntad de desalojar a los pobladores de La Quiaca Vieja de su territorio, desde la Municipalidad de La Quiaca expresamos nuestro rechazo a dicha pretensión que no sólo viola los derechos de la comunidad, sino que demuestra la insensibilidad y arbitrariedad de parte del ente gubernamental".

En tal sentido la diputada provincial Alejandra Elías salió al cruce de las declaraciones y en una primera parte dijo que "si el intendente Gallardo no quiere la Zona Franca que les diga a los quiaqueños cómo va a generar trabajo".

Por otra parte, informó que no existe notificación alguna de desalojo para los pobladores de La Quiaca Vieja, sino que el Gobierno sigue dialogando con los vecinos.

"No nos sorprenden las manifestaciones del intendente de La Quiaca ya que está alineado con el pensamiento kirchnerista, de oponerse a todo emprendimiento que no provenga de su espacio, sin importarle si se perjudica al pueblo con esta decisión", apuntó.

También desmintió a Gallardo señalando que "desde el Ente provincial de Zona Franca se le ha cursado invitaciones para distintas reuniones informativas, en las que nunca participó, no envió ningún funcionario del municipio, desinteresándose totalmente de un tema tan importante que significa el crecimiento para La Quiaca", sostuvo.

Agregó que "el 28 de febrero, aniversario de La Quiaca, el intendente tuvo la oportunidad de hacernos saber el proyecto que tiene pensado para la ciudad y de qué manera va a generar nuevas fuentes genuinas de trabajo. Sin embargo, continúa con viejas prácticas de seguir sobrepoblando la Municipalidad".

Por último, pidió al jefe comunal que "sea claro y manifieste al pueblo quiaqueño el porqué de su negativa al proyecto productivo que va a traer desarrollo económico no sólo a la ciudad sino a pueblos de la Puna y que además, explique de qué manera va a generar bienestar para los vecinos si no es a través del trabajo genuino, fundamente a los jóvenes por qué niega una posibilidad de fuente de empleo, que les diga a los comerciantes por qué no al crecimiento de sus negocios".