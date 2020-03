"La huella de tu amor", antes de su cambio de estilo

El músico jujeño Gerónimo Saravia presentó recientemente el video clip del tema "La huella de tu amor" de Coco Gómez, que grabó en colaboración con Ángelo Aranda, el cantante de Pa'l Estribo. Con esto quería de alguna forma sellar este estilo de folclore criollo que lo acompañó hasta el momento.

Es que en los últimos tiempos fue convocado por una productora discográfica de Salta, que le hizo un propuesta diferente. A partir de ese momento, estuvo retirado de los escenarios, dedicado a este trabajo que concluirá con la grabación de un demo de seis temas melódicos y baladas, que se titula "Lo que siento, lo que soy".

En conversación con nuestro matutino, el artista habló de esta transición.

Está muy interesado en promocionar este tema y video clip, que siente que es un gusto que se dio antes de mostrarse al país con otro estilo. Y a la vez está muy entusiasmado con lo que se viene.

"Grabamos una chacarera con Angelo Aranda, ose grabó en el Estudio Play Music con la producción de Cuerpo Resola. Se hizo de manera muy rápida", dice.

Y entonces comienza a contar por qué necesitaba grabar una chacarera con el estilo criollo que lo caracterizó hasta ahora.

"Hace un tiempo me llamó una productora de Salta porque les interesaba lo que hago y quería trabajar conmigo. Cuando llego a Salta, me dan una guitarra y una canción conocida que no era de folclore y me pide que la cante. Cuando terminé me dice: "Esa es la música que yo quiero que hagas. Como productor me interesa tu voz para esto".", comienza relatando Gerónimo.

"Yo siempre dije que no nunca iba a hacer algo que no me guste, pero lo cierto es que me pusieron 238 canciones en la mesa, una más linda que la otra, y tenía que elegir 6. Eran muy bonitas, la verdad que yo vivía en la burbuja del folclore y no quería escuchar nada más, pero me di cuenta que era bellísimo lo que había ahí. Me sentí identificado con muchas, y accedí entonces a lo que ellos me pedían", continuó.

Roberto Morales es el productor artístico, y Hugo Casas, el productor musical (conocido por su trayectoria a nivel nacional).

"Terminando de grabar mi demo en Buenos Aires, con este repertorio que es muy diferente del que yo vengo haciendo o del que estoy acostumbrado, y entonces quería darme el gusto de cantar con Ángelo, porque es un artista que hace la misma música de donde yo vengo y de lo que siempre hice", y comentó también que quiere grabar también con Lázaro Caballero.

"Son grupos chaqueños y como el disco que se viene es de un estilo diferente a lo que estoy acostumbrado, más romántico, quería que antes de que se salga esto, se vea que vengo del folclore", contó.

Sobre la nueva producción, contó que "los productores que están detrás de este disco son de mucha trayectoria y es un trabajo que apunta a distribuirse en todo el país. Por eso antes de mostrar este nuevo perfil, quería darme este gusto", comentó.

Cabe mencionar que su primer disco se tituló "Que sepa el mundo", y lo describe como "más caserito, fue grabado en la parte de arriba de la casa de un amigo, a pulmón, no tenía una buena calidad de sonido, pero estoy muy orgulloso de ese primer disco porque me abrió la cabeza y aprendí muchísimo. Y lo voy a contar siempre como un disco más".

Y "en este disco nuevo hay un equipo profesional trabajando, lo venimos preparando hace más de un año con muchísimos detalles que yo antes no tenía en cuenta", dice.

Los temas son inéditos y dice que para elegirlo debió pasarle algo con cada uno.