"Seguir laburando, no nos queda otra"

El momento de Gimnasia es preocupante en la Primera Nacional y no sólo por el mal arbitraje de Adrián Franklin, en lo que fue la caída 1 a 0 ante Defensores de Belgrano en el "23 de Agosto", sino que en lo futbolístico se nota la carencia de gol que se mantiene desde la etapa de Marcelo Herrera y ahora con Arnaldo Sialle al mando del equipo.

El plantel "lobo" hoy a las 9 se moverá en el predio de Papel NOA con vistas al partido del domingo a las 19 ante Quilmes.

El delantero Gonzalo Castillejos fue escueto al referirse al presente del "lobo" diciendo que "es difícil, creo que el esfuerzo, las ganas, la entrega se vienen demostrando, pero hay cosas que son difíciles de explicar estando dentro de la cancha, ahí adentro donde te sentís impotente, sabés que algo pasará en contra y no depende de nosotros, es complicado", agregando que "como dijo "Cacho" (Sialle) tenemos que ponerle el pecho, seguir laburando y tratar de sacar adelante este momento, es difícil, tenemos partidos complicados pero hay que trabajar aunque lo bueno es que tenemos con qué. No decimos que nos ayuden pero que no nos perjudiquen porque es muy obvio", señaló.

El exRosario Central aseguró que "vamos a seguir laburando no nos queda otra, tenemos que dejar atrás lo que está pasando con los temas externos que no dependen de nosotros y trabajar para estar atentos a cada detalle futbolístico. Y a la hora de crear juego ser más efectivo".

Por su parte, el golero "albiceleste", Gonzalo Gómez, admitió que "el camino para salir es mentalizarnos que son 10 finales por delante, hacer el mea culpa y mejorar", selló.

Triunfo de All Boys

All Boys le ganó ayer por la tarde en su estadio a Quilmes por 1 a 0, en un partido decisivo por el fondo de la tabla de la zona B de la Primera Nacional por la vigésima fecha del certamen de ascenso. El encuentro se llevó a cabo en el estadio “Islas Malvinas”, en el barrio porteño de Floresta, y el único tanto de All Boys lo señaló Jonathan Ferrari, en la etapa inicial. En el período inicial, Quilmes manejó mejor la pelota en la zona central y tuvo dos chances claras una con Mariano Pavone y otra con Leandro González en un cabezazo al palo.

Pero All Boys sacó provecho de una distracción en el fondo visitante y facturó, cuando iban dos minutos de descuento, luego de un centro de Mirko Ladrón de Guevara desde la derecha y un toque al gol en el área chica de Jonathan Ferrari, anticipándose a toda la defensa del “cervecero”. La parte final continuó con las mismas características, de ida y vuelta y muy intenso. All Boys ganó una verdadera batalla por la permanencia, sin sobrarle mucho, pero con mucha actitud ante un Quilmes que recién se despertó en los últimos 10 minutos, pero no le alcanzó para llegar a la igualdad.

Con la victoria, el “albo” llegó a las 22 unidades, se despega del fondo y lleva 3 triunfos consecutivos; al tiempo que Quilmes se quedó con 21 puntos y a sólo 2 del último Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

En Córdoba

Instituto logró rescatar un punto sobre la hora, al igualar anoche 1 a 1 en su estadio ante Brown de Adrogué, en partido por la vigésima fecha de la zona B de la Primera Nacional de fútbol. El partido se jugó en el estadio “Juan Domingo Perón”, en la ciudad de Córdoba, y Felipe Cadenazzi puso en ventaja a Brown; mientras que Facundo Silva, de tiro libre, ambos en la parte final. Brown llegó a Córdoba con la misión de sumar y con un planteo inteligente, se adueñó del control de juego y dispuso de las mejores opciones para marcar, ya que al margen del gol pegó dos tiros en los palos.

A los 31 minutos del segundo tiempo, con Instituto desesperado por conseguir la victoria que le permita salir de la mala racha que lo persigue, porque obtuvo sólo 2 unidades de las últimas 15, los bonaerenses hilvanaron una gran jugada de contra, y tras un cabezazo de Elías Contreras en el travesaño, Cadenazzi tomó el rebote y debajo del arco estableció el merecido 1 a 0 para la visita. Pero cuando parecía que Instituto se quedaba sin nada, a los 45 minutos, Facundo Silva clavó un espectacular remate de tiro libre en el ángulo derecho de Martín Ríos, para el 1 a 1 final y el desahogo de la “gloria” cordobesa.