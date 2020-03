Dan compromiso para terminar con la desigualdad de género

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Kirchner saludaron a las mujeres, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y manifestaron su "compromiso" para terminar con la "desigualdad" de género.

"Me enseñaron muchas cosas en el último tiempo. Entre ellas, a no decirles feliz día el 8 de marzo hasta que terminemos con la desigualdad", enfatizó Fernández en su cuenta de la red social Twitter.

En ese marco, el jefe de Estado brindó su "compromiso" para alcanzar "un Estado que trabaje para que todas, todos y todes tengamos las mismas oportunidades".

Por su parte, la vicepresidente afirmó que "ya nada volverá a ser como antes", dado que "el colectivo feminista argentino sigue avanzando en el largo camino de este verdadero e histórico cambio cultural".

"Cada día un paso adelante... con lucha, organización y unidad.

Ya nada volverá a ser como antes", expresó Cristina Kirchner en sus redes sociales. El pasado 4 de marzo, el Presidente pidió a las mujeres que "no cedan" en la búsqueda de derechos, en medio del inminente envío del proyecto oficial de legalización del aborto al Congreso de la Nación, y afirmó que "las mujeres mueven el mundo". "Les pido que no cedan, no paren. Hemos dado pasos muy importantes, pero todavía falta mucho porque hay resistencia. Uno se da cuenta de todo lo que falta, pero si seguimos así, en cuatro años vamos a tener mucha más igualdad", enfatizó Fernández al encabezar un acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

Proyecto esta semana

Por su parte, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó que esta semana se presentará en el Congreso la propuesta del Poder Ejecutivo, pero evitó adelantar detalles y dijo que "la letra final del proyecto está en manos del presidente" Alberto Fernández. "En Argentina hay entre 375 mil y 522 mil abortos clandestinos y que la prohibición, que lleva más de cien años, lo que genera es poner en riesgo la salud pública de las mujeres, pero no de todas, sino de las que tienen menos recursos, que son las que acceden a la práctica en condiciones de mayor riesgo para sus vidas", señaló la ministra en declaraciones al diario Ámbito Financiero.

Además, destacó que el Gobierno enviará el proyecto de aborto legal y el de acompañamiento en los primeros 1.000 días de los niños, "con una lógica que entiende que es el Estado el que debe acompañar a las personas gestantes en sus decisiones y proyectos de vida". "No sólo se habla de la autonomía de los cuerpos. Está claro que la mujer que quiere interrumpir su embarazo lo va a hacer, y que el Estado debe acompañarla en esa decisión; pero a la vez, aquellas personas gestantes que están embarazadas y quieren continuar con su embarazo, pero se encuentran en una situación de vulnerabilidad cual sea, el Estado también tiene que acompañarlas", enfatizó. Y agregó: "No se trata de alentar un proyecto u otro de vida, porque no es lo que corresponde, no estamos para decir qué es lo que está bien o lo que está mal".

Pedidos a favor del aborto legal

Militantes de partidos políticos de izquierda se movilizaron en la jornada de ayer hasta la Catedral porteña para reclamar la separación del Estado de la Iglesia y sumar pedidos a favor del aborto legal, seguro y gratuito. A la misma hora que el obispo de San Isidro, Oscar Ojea, encabezaba una multitudinaria misa en la Basílica de Luján en contra del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso para legalizar el aborto, el Frente de Izquierda protestó frente a la Catedral.

Los pañuelos verdes coparon las inmediaciones de la principal iglesia porteña, en el marco del Día Internacional de la Mujer. En tanto, la izquierda también realizó una radio abierta para reclamar “por el aborto legal, seguro y gratuito, por la separación de la Iglesia del Estado, por la ESI científica y laica”.

La izquierda también convocó para marchar hoy desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, a partir de las 16, para sumarse al acto central por del Día de la Mujer esta tarde a partir de las 17 frente al Parlamento. Ayer, cientos de pañuelos verdes se levantaron en el Día Internacional de la Mujer, como un anticipo del acto de hoy.