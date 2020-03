Prevén subas en precio del pescado para Semana Santa

Durante los viernes de cuaresma, habitualmente las familias incrementan el consumo de pescados y demás comidas de vigilia para cumplir con el mandato de la Iglesia Católica y abstenerse de consumir carne roja. Si bien el aumento en la demanda no es tan fuerte como en años anteriores, los comerciantes que se dedican al rubro estimaron que en Semana Santa habrá un mayor interés por lo que para entonces habrían subas en los precios de góndola.

Entre los pescados que más se consumen se encuentra el sábalo, merluza, surubí, pejerrey y los productos rebozados

Si bien la tradición de reemplazar la carne de res por pescado u otras comidas sin carne durante la cuaresma todavía se conserva, de a poco va perdiendo ese carácter mas estricto que tenia históricamente al punto que muchas familias no lo hacen, por lo que en las pescaderías todavía no se sintió un fuerte incremento en los volúmenes de venta. De hecho, en los comercios del rubro de la capital jujeña, durante la cuaresma, no se aplicaron subas en los precios de los productos, según aclararon los comerciantes.

Los precios son diversos y varían según el tipo de pescado del que se trate, como así también de la oferta y la demanda. Actualmente, el kilo de sábalo ronda los $170, el de filet de merluza $350, filet de pejerrey $360, surubí $430, salmón rosado $1200, calamar $450, dorado $310, pacú $310, pati $300, merluza rebozada $430 y el atún $360.

Tras un relevamiento realizado por El Tribuno de Jujuy, los propietarios de pescaderías aseguraron que si bien en lo que va del año no hubo fuertes subas, algunos productos sí modificaron su precio, como el caso de la merluza, el pejerrey, el atún y en menor medida el sábalo, con una actualización de entre el 10 y 15%. Estas subas están más ligadas a la falta de disponibilidad del producto en el mercado que con la creciente demanda en sí.

Si bien por estos días no se aplicaron modificaciones en los precios de góndola, desde las pescaderías estimaron que podría haber una suba recién en Semana Santa, momento en qué prevén un mayor consumo, sumado a la situación económica del país que, en muchos casos obliga a actualizar los precios al consumidor. Pese a esto, aseguraron desconocer de cuánto sería la suba. "Por cómo están las cosas difícilmente se mantengan los precios, con la inflación que hay seguramente va a haber una suba, además de la demanda que haya", dijo un comerciante del rubro del centro capitalino.

"Se va perdiendo la costumbre"

En este sentido señaló que, si bien en cuaresma hay un poco más de interés en las familias por consumir pescado, "ya no es como antes, hoy el que compra pescado es porque le gusta y porque lo consume todo el año; hay personas que por indicación médica consumen esporádicamente pero generalmente se cansan porque no es algo que no les gusta o no están acostumbrados", dijo el comerciante a la vez que aseguró que "hay quienes sólo vienen los viernes de cuaresma, pero el resto del año ya no, aunque cada vez se está perdiendo esa costumbre de no comer carne, eso era antes".

Finalmente señaló que entre los pescados que más se consumen se encuentra el sábalo, merluza, surubí, pejerrey y los productos rebozados como milanesas o hamburguesas de merluza.