Músicas mendocinas rechazan tocar con Los Palmeras por sus letras "machistas"

Una protesta de mujeres en defensa de la dignidad de género, pone en riesgo el cierre de la Fiesta de la Vendimia en Mendoza. Un grupo de músicas de la prestigiosa Orquesta Filarmónica anunciaron que no participarán del espectáculo con la banda de cumbia santafesina Los Palmeras, por algunas de sus canciones sexistas que agreden a la mujer.

Son al menos 8 músicas que han decidido no tocar esta noche en el cierre de la tradicional fiesta del vino. Argumentan que no fueron escuchados sus reclamos para que algunas canciones del repertorio no se interpretaran. “A la negativa respuesta de los cambios, no realizaremos el concierto”, anunciaron en un comunicado las integrantes de la orquesta mendocina, que es ejemplo en cuanto a la selección de sus músicos, el escalafón y sus derechos para elegir repertorio y director de orquesta, de manera democrática.

En un comunicado, que fue leído ayer, en el último ensayo junto a Los Palmeras, las mujeres de la orquesta, hicieron público su rechazo. Y esta mañana, difundieron un comunicado: “Hoy 9 de marzo se realiza en todo el mundo el paro internacional de mujeres, en reclamo de una sociedad libre de violencia de género. Las mujeres de la orquesta Filarmónica de Mendoza​, adherimos y queremos expresar nuestro rechazo a la difusión de contenidos artísticos que a través de sus letras cosifican y degradan la imagen de la mujer”.

Algunos compañeros, en el caso de los contrabajistas, han decidió acompañar la protesta, vistiendo una corbata de color verde en la presentación de esta noche.

Es la misma orquesta que interpretó canciones con Andrés Ciro Martínez –el cantante de Ciro y Los Persas​- el miércoles pasado en la Fiesta de la Cosecha, en el aeropuerto mendocino. Esa celebración que organiza el Fondo Vitivinícola reunió a 45 mil personas. Transcurrió sin inconvenientes, con alta calidad de interpretación y fusión de la música de cámara con el rock.