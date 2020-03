Video. Dura confesión de Fede Bal: "Tengo cancer en el intestino"

Son horas y días de muchísimo dolor para Federico Bal (30). Luego de versiones sobre su estado de salud, en la noche del lunes el actor compartió un video a través de su cuenta de Instagram en el que le cuenta a sus seguidores que recibió la dura noticia de que tiene cáncer en el intestino.

“Quería contarles lo que estoy viviendo estos días”, arrancó diciendo el hijo de Carmen Barbieri en un video en el que aparece mirando directamente a la cámara, junto a la leyenda “Algo para decirles”. “Hace pocos días me hice unos estudios. Una colonoscopia y una endoscopia que salió mal, el resultado fue negativo. Me encontraron diez pólipos, los cuales me extrajeron, y me encontraron un tumor en mi intestino que se llevó a analizar. Se hizo una biopsia”, se sinceró, sin perder la calma.

“El resultado de la biopsia es que el tumor es maligno, tengo cáncer en el intestino. Son palabras fuertes de las que me estoy haciendo amigo estos días”, continuó. “Soy joven y cada vez hay más casos de este tipo. Tengo 30 años y me contó que suelen haber cada vez más casos. Me fui de las redes sociales porque estoy asimilándolo como ustedes también. Estoy viviendo un momento de extrema sensibilidad”, aseguró el ganador del Bailando.

“Estoy en un momento en el que quiero rodearme de gente que me quiera, de mis amistades, de mi familia. A todos mis amigos los puse al tanto de lo que estoy viviendo y de lo que voy a vivir”, puntualizó Fede y relató cómo será su tratamiento para combartir la enfermedad. “Voy a empezar un proceso de quimioterapia, de rayos y de pastillas, durante unas seis semanas. Voy a tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya y sino voy a tener que someterme a una operación”, detalló.

“Va a ser un año de resguardo, de desaparecer de las redes sociales, de la tele y del teatro. Tengo una gira programada con Mentiras inteligentes que se verá cómo las programamos más para adelante. Mi productor y mis compañeros me esperan. Esto lo comunico porque no para de sonar el teléfono y me gustaba decir como son las cosas para que no se especule”, siguió. “Lo que tengo es un cáncer que se puede tratar, tengo un equipo de doctores que son lo mejor que hay, ellos me van a ayudar y me van a acompañar en este proceso”, pormenorizó.

“También lo cuento porque siento que puede ayudar a las generaciones jóvenes. Tengo 30 años y yo no solía hacerme estudios. Es muy importante hacerse estudios a tiempo. El que me hice, empujado por una persona que quiero mucho y por mi familia, salva. Tener resultados tempranos y saber lo que tengo yo, salva. Si esto se agarraba en un tiempo más, el resultado iba a ser otro, distinto”, aseguró, llevando un valioso mensaje con su testimonio. “Es importarse sacarse sangre, hacer estudios completos, porque es ahí cuando los médicos pueden trabajar. Yo creía que me las sabía todas, que el mundo me lo tenía ganado y acá la vida me está demostrando que no”, dijo.

“Estoy con mucha fuerza, con mucha esperanza. No le tengo miedo a la muerte, a la enfermedad, ni a nada. Estoy con un cachetazo muy fuerte que me dio la vida y siento que es una lección que todavía no se por qué, pero me toca. Después de este proceso voy a estar sano y siendo una mejor persona. Es realmente lo que creo”, puntualizó. “Cuando tenga las fuerzas necesarias y las ganas, les prometo que voy a hablar como siempre lo hice en todos los momentos de mi vida, aun en los trágicos o en los lindos. Les agradezco la preocupación, mi familia y mis amigos están todos enterados, lo supieron por mí y ahora solo queda que me acompañen como lo hicieron siempre en mi vida y como seguro lo van a hacer después de este video", expresó, esperanzado.

"No se preocupen de más que yo confío en la medicina, que la vida es muy linda y que voy a estar bien. En poco tiempo voy a estar bien porque tengo mucha gente que me ama, mucha fuerza y muchas ganas de vivir”, remarcó, para terminar haciendo una vez hincapié en la prevención de este tipo de enfermedades y en el factor hereditario, dado que Santiago Bal, su padre, fue diagnosticado por primera vez con cáncer a los 39 años y murió el año pasado a los 83 años. “Háganse estudios y si sos joven, aunque tengas 20 años, tenés que hacerte estudios de sangre, o los que me hice, una colonoscopía, una endoscopía. Y si tenés papás o abuelos que tuvieron un problema como este, sos más propenso a que te suceda. Cuidemos la salud, los quiero mucho y tiren buena energía que eso me va a hacer bien”, finalizó Fede Bal en una valiente confesión.

