“Hoy la preocupación es como pagar sueldos”

El panorama de Gimnasia y Esgrima se complicó en el aspecto económico. Hoy una de las prioridades de la dirigencia es buscar fondos para afrontar los pagos de sueldos correspondiente al mes de marzo.

“Está todo muy complicado, no hay movimiento, no hay nada, donde tocar puertas, no se está trabajando en ninguna parte por el tema de la cuarentena así que estamos en eso, de ver como afrontamos esos gastos”, apuntó ante El Tribuno de Jujuy Fabián López.

Consultado sobre las posibilidades de bajar sueldos a algunos integrantes del plantel “albiceleste”, algo que ya sucedió en Europa y analizan algunos clubes de la Superliga, reconoció que “uno no descarta nada, escuche lo que se está haciendo en Europa, incluso algunos clubes de primera también, por lo tanto estamos conversando con los presidentes de los diferentes clubes de la Primera Nacional pero no hay nada concreto, en caso de haber un consenso habrá que esperar”, precisó.

Pero el mandamás del “lobo” jujeño es cauto “no opinemos sobre supuestos, hay que esperar a ver que decide AFA”, declaró al ser consultado si los jugadores aceptarían una rebaja en sus haberes.

La cuarentena tuvo aristas positivas y negativas para Gimnasia, ya que en lo institucional complicó el aspecto económico, pero deportivo, hoy en caso de confirmarse el equipo salva la categoría “creo que este torneo no va a seguir jugándose, sin dudas que la prioridad la tiene la salud y hoy no están dadas las condiciones epidemiológicas, ni sanitaria para que vuelva el fútbol”, opinó.

Pero López no confirmó nada y quiere esperar “creo que esto es conjetura, por eso no lo confirmo, pero más o menos lo que está apalabrado es que el torneo no se va a disputar, no va a haber descensos, lo que si necesitan dos equipos para sumar a la Superliga y estarían ascendiendo a dos equipos, pero estamos hablando sobre supuesto”, comunicó añadiendo “hay un pacto entre los presidentes en no hacer declaraciones porque después salen miles de cosas inciertas en los medios, en las redes sociales, entonces para no estar causando mala interpretación decidimos un pacto de silencio hasta que no se resuelva esto que en realidad el tema prioritario es la salud”, remarcó.

Si bien Fabián López no lo dijo, también espera poder conseguir fondos desde el sector público y parte del sector privado.

Siguen entrenando

Paralelamente el plantel de Gimnasia y Esgrima continúa con las prácticas en sus respectivos domicilios.

SUpervisados por Claudio Bóveda, preparador físico, los jugadores cumplen con la rutina diaria para evitar perder masa muscular, el ritmo de trabajo.

Eso sí, la parte futbolística, un dato no menor, es lo que más preocupa al DT Arnaldo Sialle que también interactua con sus dirigidos con el fin de afianzar su idea de juego y que los jugadores la puedan adoptar en este tiempo.