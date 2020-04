"En este tiempo disfruto de aprender"

RAFAEL MONTERO / EN SU CASA EN ALEMANIA REPASANDO PERSONAJES Y ESTUDIANDO.

¿Qué cambios hiciste ya a esta altura de la cuarentena?

Íbamos a ofrecer nuestro concierto de Pascua a nuestro público por "streaming", valiéndonos de una transmisión en directo a través las redes sociales para que la audiencia nos pueda seguir y escucharnos. Pero luego se redujo el transporte interurbano y dentro de las ciudades, haciendo imposible incluso asistir a los ensayos. Por eso decidimos hacer uso de las aplicaciones y hacer videos de nosotros cantando para colgarlos en la red y seguir nuestra actividad musical.

Tenía programado un concierto el 17 de abril en los Reales Sitios de La Granja de San Ildefonso. Dentro del complejo palaciego está el teatro Canónigos administrado por la Fundación "Katarina Gurska" que tan amablemente me había invitado a dar allí un concierto de cámara. Iba a estrenar junto con el profesor John Sloboda, del Guildhall Music School de Londres unos ciclos de canciones en quichua, para canto y piano, escritas por compositores bolivianos y peruanos.

Dadas las circunstancias, nos ofrecieron hacer el concierto a través de zoom y con todo el alumnado como audiencia, con la ayuda de internet. Para mí es un desafío inmenso, pues no estoy acostumbrado a este tipo de conciertos online, pero me gusta la idea y me parece justo para los que esperaban este estreno.

¿Tuviste que suspender conciertos, clases, o qué otro tipo de actividades?

He pospuesto conciertos por la seguridad de mi público. Ha sido un tema que ha traído mucho hilo. Algunos colegas, por ganar dinero y que es comprensible, no han dejado de dar conciertos, con la probabilidad de contagiar el coronavirus, que se expande a sus anchas entre la audiencia de un concierto. Me parecía una gran imprudencia exponer a mis amigos, colegas, mis seguidores y a la gente que viene a escucharme a tal riesgo innecesario.

¿Qué piensas que va a pasar en los próximos meses, con respecto a tu situación laboral?

Si bien ha cambiado drásticamente por el cierre de teatros y salas de conciertos, se nos da la posibilidad de cantar a través de aplicaciones, grabarnos y hacer música. También doy clases y algunos alumnos han accedido a skype o zoom como alternativa. En este sentido sigo trabajando. También el gobierno alemán ha decidido destinar fondos a los artistas independientes, que es un incentivo para todos nosotros.

¿Qué haces en estos días? ¿sirven para crear, estudiar, practicar, etc.?

Estos días donde la sociedad está suspendida en el aire me sirven para estudiar y dedicarme a algunas tareas que por falta de tiempo no hacía: estoy preparando roles de ópera, pues soy tenor solista, y este tiempo me sirve para explorar la psicología de mis personajes. Me especializo en cantar Mozart y mi rol preferido es Don Ottavio, en la ópera Don Giovanni. Siempre he investigado en el canto y el teatro, pero en este tiempo donde no viajo tanto y disfruto de aprender, me dedico a mi propia voz, leo biografías, voy más allá de lo musical en cuanto a mis personajes se refiere.

El tiempo que me queda lo dedico a ampliar mi repertorio: obras que alguna vez estudié en el conservatorio de Neuchatel, Suiza y las vuelvo a leer, en vista a hacer conciertos con músicos excelentes que me han contactado a través de las redes sociales. Mucha música italiana del renacimiento, virtuosísima y raramente interpretadas. Ahora tengo programado un concierto en Aquisgrán, cerca de Holanda con un organista.

Te pido una reflexión desde tu perfil personal, desde lo profesional, y como jujeño en otro lado del mundo.

En lo personal este tiempo del coronavirus nos va a mostrar cómo somos nosotros y cómo son los demás. Sabremos distinguir al egoísta, al solidario y al apático. Es como un cernidor de la sociedad, pero de nosotros mismos también.

En momentos donde estamos confinados en nuestros hogares aprendemos a valorar lo que no tenemos y ver lo que en situaciones normales no veíamos. Tenemos tiempo para la familia y sobretodo, para vernos a nosotros mismos. En vez de salir, es el momento para entrar. Se nos ordena mirarnos a nosotros mismos y ver que tenemos dentro: rabias, ganas de aprender, sueños postergados, broncas con alguien, desorden. Es el tiempo de ver lo que somos en verdad y de cambiarlo, si nos animamos.