"Es un buen momento para construir empatía"

Teniendo en cuenta estos días de confinamiento obligatorio que todos debemos atravesar, El Tribuno de Jujuy inició una serie de charlas con personajes de nuestra comunidad artística con el objetivo de exhibir en las páginas de nuestro matutino sus experiencias en estos días de cuarentena preventiva y obligatoria. En esta oportunidad hablamos con el escritor jujeño Alejandro Carrizo quien se refirió a cómo encara su labor literaria en estas excepcionales circunstancias destacado que la productividad es posible en este contexto de encierro.

Así sobre sus rutinas y cómo cambiaron teniendo en cuanta la actual situación Carrizo explicó, "no han cambiado mucho, sólo que ya no salgo a caminar como solía hacerlo antes. Me levanto muy temprano, antes y ahora. Tomo mucho mate y me sumerjo en el trabajo. En verdad, este "encierro" me ha obligado a terminar trabajos que había dejado, profundizar otros, leer más, investigar, etc.", indicó.

Y aseveró que en este contexto de encierro o en cualquier otro la lectura y la escritura son buenas opciones, "con o sin pandemia son opciones vivificantes, potenciadoras de las capacidades conscientes e inconscientes. Podríamos retomar aquellos autores que habíamos dejado por "falta de tiempo" u otras urgencias del mundo consumista... Es un buen momento para leer filosofía, por ejemplo, y replantearnos muchas cosas. Es un "estado de reflexión" (o podría serlo), pero también es un buen momento para dialogar y construir alteridad, empatía. Estoy seguro de que va a cambiar el mundo, es decir va a cambiar nuestra mirada de muchas cosas, vamos a interpelar al individualismo, por ejemplo; seguramente saldremos distintos; y también el planeta saldrá distinto: replantearemos el medio ambiente, los pesticidas, y seguramente replantearemos la alimentación; pero también la educación, la importancia de la presencia del maestro al lado del estudiante, y no la "robotización" digital; creo que es una buena oportunidad para revisar nuestro humanismo. Creo que tenemos que ser celosos custodios del territorio (sobre todo de las disposiciones contra la pandemia), pero también es un buen momento para repensar el territorio simbólico, la materia sola no existe sin carga cultural", subrayó.

Luego el principal referente de la editorial jujeña "Cuadernos del Duende", contó que actualmente se encuentra transitado un período fructífero desde el punto de vista laboral y creativo. Así expresó, "no sé si por la pandemia, pero personalmente estoy en una etapa bastante productiva... Mi militancia en la literatura y en la cultura se profundiza. He presentado a concurso dos trabajos importantes (al menos para mí). He terminado un libro de poemas y estoy preparando un disco de canciones con mi amigo Lucho Hoyos (al menos 12 canciones nuevas). Pero además estoy recuperando cuentos de autores jujeños. Estoy preparando material a publicarse cuando todo esto acabe... Y la segunda semana de abril voy a salir al aire con un programa de radio... Se llama "El puente", y va a ir de 17 a 19 los días miércoles por la nueva radio La Vuelta ... (por internet) estoy escuchando mucha música y escribiendo (y reescribiendo) el guión. Estoy muy emocionado con eso, feliz. También estoy editando libros de otros autores... Tengo varios proyectos en potencia y en pleno proceso. También he terminado una nueva obra de teatro. En fin...", detalló.

Finalmente consultado sobre sus planes futuros manifestó , "cuando pase todo (o apenas pueda salir a la superficie), tengo pensado retomar el hermoso taller de Dramaturgia que empecé en febrero, tengo varios inscriptos; también voy a presentar el espectáculo aquí en Jujuy con Lucho Hoyos; seguramente presentaré al menos 6 títulos de cuentistas jujeños y si puedo presentaré mi nuevo poemario... Espero que en el Año Belgraniano consiga un sponsor que pueda ayudarme a terminar la segunda parte de la radionovela "El Romance del Éxodo" esa experiencia fue maravillosa (de hecho gané el premio Argentores), pero llegamos hasta la batalla de Tucumán, faltaría la batalla de Salta y la vuelta a Jujuy. El gran equipo (actores y técnicos) está dispuesto. También voy a recorrer las escuelas incentivando la lectura. Hay mucho por hacer", concluyó el autor.