"Me dicen 'hay que motivar a los chicos' yo digo que hay que emocionarlos"

PABLO ARISTIZÁBAL / CREÓ LA PLATAFORMA PERSONALIZADA DE APRENDIZAJE.

Pablo Aristizábal es referente en educación y tecnología; emprendedor, ensayista y conferencista internacional. Es además profesor concursado en la Universidad de Buenos Aires. Fundó Grupo Competir Edtech, el espacio educación y entretenimiento animado más grande del mundo con más de 100 millones de estudiantes.

Su emprendimiento es el creador de las plataformas para inicial, primaria y secundaria "Aula365", "Educatina", y "Aprender en Casa" entre otras innovaciones educativas.

Con los personajes de sus soluciones creó la serie de TV "Los Creadores" que promueve la ciencia divertida en los niños, emitido por Netflix, ganador del Premio Martín Fierro y Declarado de Interés Cultural. Es también ganador del premio ONU a la innovación educativa.

¿La plataforma que se lanza en qué está basada?

-Con Aula 365 nuestra oferta era apoyo escolar en el hogar, de primaria y post primaria, y la aparición de Youtube, nos transforma con 60 millones de chicos aprendiendo con nuestros contenidos. Luego se lanza Educatina que es secundaria y post secundaria. La manera que cada una tiene de abordar es distinta, unas son clases filmadas al profesor de secundaria, porque el alumno se siente más identificado con ese modelo, y películas animadas de personajes de primaria. Fuimos adaptando la manera en que construíamos los contenidos. De todo eso de golpe los gobiernos nos empezaron a llamar y a decirnos nos interesa la solución entonces construimos un concepto que es "Aprender en casa" que es algo muy moderno, pensábamos que se aprendía en el aula y también se aprenden en casa, en el aula, en la vida cotidiana, se le llama "aula sin paredes". Y cómo los apoyamos al profesor para que los chicos puedan aprender a conocer los temas, cómo los ayudamos en su tarea diaria. Ahí aparece otra metodología muy en boga en el mundo, que en inglés se dice "flip classroom ", clase invertida donde un maestro le dice a un alumno yo mañana voy a enseñar "oraciones" y vénganse con la película vista, esto ha demostrado que los chicos vienen mejor preparados que si vienen sin conocimientos. Termina siendo una herramienta muy poderosa para el docente pero también para el alumno porque lo empoderamos y él puede ver tantas veces como el tiempo que necesite ver cada tema. Tiene que ver con las inteligencias múltiples, la tecnología empieza ayudar a los maestros, a los alumnos y a la familia. En toda esta lógica creamos "Aprender en casa" que tiene toda la primaria y secundaria, unimos porque queríamos que si un chico algo no sabe, pueda ir a su mapa curricular y ver por qué no sabe eso. Esta plataforma empodera al niño tanto vertical como horizontalmente. Verticalmente, puede ir de adelante, para atrás en función de su mapa curricular. Horizontalmente ese niño puede interesarse por Ciencias Naturales. El 50 % o más de los chicos de Argentina no puede pagar un profesor particular, entonces hay una inequidad gigante.

¿Esto tiene que ver con pedagogía Waldorf, donde son activos los chicos y se adapta e ellos?

-Es una buena pregunta. No es que tenga que ver con Waldorf pero sí tiene que ver con el rol activo. Por eso cuando me dicen hay que motivar a los chicos yo digo que hay que emocionarlos, sólo si ellos quieren van a aprender. Si hay un niño que empieza a usar esta plataforma u otras y aprende sólo, autónomamente, ahí estás logrando un aprendizaje fundamental que la escuela tiene que dar, que cuando termina la secundaria uno tiene que tener la habilidad de "aprender a aprender". Necesito tener la autonomía y la capacidad de arreglármelas solo y aprender nuevos temas. Cómo hacemos eso si no los estimulamos a que ellos sean autónomos y puedan bajo su propia decisión aprender a aprender, le va a servir para toda la vida ese aprendizaje fundamental.

¿En su experiencia previa con Aula 365 y Educatina han podido medir los resultados en los chicos?

-Sí tenemos 110 millones de alumnos únicos es porque somos el sitio con mayores testimoniales positivos del mundo. Eso no lo digo yo, entras a Youtube y lo lees debajo de cada película, y los chicos te dicen en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Youtube, "gracias, aprendí". Esto no significa que es la única plataforma del mundo para aprender, puede haber 500, la nuestra es una muy exitosa y el éxito de eso es la cantidad de alumnos que la usa, y la cantidad de testimonios que tiene y no sólo en Argentina sino en todo Hispanoamérica.

¿En el caso de la plataforma Jujuy Aprende, los docentes van a poder interactuar con los alumnos para seguir un programa determinado, o tiene un contenido enlatado?

- Esto fue producto de la ministra (Isolda Calsina), ya conocía otros proyectos nuestros como "Inet en casa" , escuela técnica. Nos pidieron dar una mano porque tienen los chicos en las casa y los padres no tienen por qué saber. Le dije que voy a armar Aprender en casa y lo voy a reconstruir para que sea "Jujuy Aprende". Sobre la interacción con los docentes, la plataforma es personalizada, cada niño tiene su propio estado de avance, su tablero de comando y sus avances en el mapa curricular. Por ejemplo si vió el 50 % de una película de fotosíntesis registra eso, por eso es necesario que cada estudiante tenga una cuenta, para que se le pueda seguir su avance. En el caso de primaria pedimos que la cuenta se la saque el padre y en la secundaria ellos mismos. Si el profesor dice "mañana vamos hacer una ejercitación de sujeto y predicado", él va a ver todos los que ya hicieron, porque no es solamente películas animadas sino más de 30 mil ejercicios, guías de estudio, es trilingüe. Esto de la equidad y el apoyo escolar, porque cuando el niño vuelve a su casa y no entendió el tema y no tiene un profesor particular que lo ayude, puede ver varias veces la película. El pedido de la ministra (Calsina) fue agregar contenidos producidos en Jujuy, y todo lo que se pueda se suma. Esto va a dar un salto sobre cómo la tecnología puede ayudar al maestro, al alumno y a la familia porque no sabe cómo explicarle algo al alumno.

-Es lo que está pasando porque fue todo tan rápido que no hubo tiempo para planificar ese vínculo entre el docente y alumno...

-En los mapas curriculares nuestros debemos tener 10 mil subtemas. Creo que esto también nos va a traer esto, lo difícil que es para los padres valorar la tarea del maestro, no le pueden enseñar un tema a sus hijos, y que se transporten a que ellos deben enseñar a 40. La plataforma de aprendizaje se puede utilizar desde cualquier dispositivo, computadora, celular o tableta, sin consumir datos por el acuerdo con las empresas de comunicaciones, y cuenta con una editorial digital, compuesta por más de 30 mil contenidos como videos, ejercicios, guías de estudio y resúmenes, desarrollados por docentes y referentes especializados en cada materia, para todos los niveles. Hay escuelas rurales, y chicos que están solos, me tocó hablar con el presidente de Honduras, que es muy montañoso, muy pobre y lo que tenían todos es un celular.

-Es un tema porque también hay una brecha, no hay buena conectividad en algunos lugares del Norte...

-Esto (la plataforma) se puede ver desde un celular, una computadora, una tableta, desde cualquier lugar que haya wi fi, y creo que el caso de Jujuy no pagan por el uso de la plataforma. La gente en este tema tiene un prejuzgamiento porque el 40 % de los chicos no reciben libros, o sea lo que estamos haciendo es una herramienta más que va ayudar al 70 %, después habrá que ir por el otro 30 %, no hay una solución única. Entonces gratuitamente le estamos dando por todo este año "Jujuy Aprende". Están entrando de a miles los chicos de Jujuy. Nos fascina, y que Hispanoamérica me dé la oportunidad y a mi socio, Mario Vásquez, expresidente de Telefónica, y que nos den la posibilidad de ayudar en un momento tan dramático, 3.000 millones de personas están en su casa, y eso es casi inexplicable.

¿Pudieron concretar este pedido de agregar contenidos de Jujuy?

-Sí, ahora estamos trabajando en el agregado de contenidos pero lo primero que había que hacer era estabilizar la red. Había títulos de materias que tuvimos que adaptarlos a como lo cuenta Jujuy a pedido del Ministerio de Educación. El plan es que todos docentes y Ministerio decidan agregar o quitar. Eso lleva un tiempo. Ellos trabajaron mucho en un ordenamiento curricular, y me pidió que contemplemos eso. Esta plataforma es que es una web app no necesitas bajar nada en el celular para que funcione, desde un browser, entrando a crome se pone aprende.jujuy.gov.ar y no tiene que bajar nada, se crea la cuenta y no necesita ninguna capacidad especial del celular. Eso lo que hace es democratizar, equidad.