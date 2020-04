Bancos abrirán el viernes y gremio pide "racionalidad"

Los bancos abrirán el viernes próximo exclusivamente para pagar beneficios sociales y la jubilación mínima, por lo que el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, pidió "racionalidad" y que quienes tengan tarjeta de débito, "manden a algún familiar" para operar en cajero automático.

"Hago un llamado a la racionalidad de la gente porque es una población de muy alto riesgo", apuntó al referirse a los jubilados.

En ese sentido, solicitó que "quienes tengan tarjeta de débito, manden a algún familiar para que haga el trámite en cualquier momento del día en cajeros automáticos y liberen la atención".

Aclaró que a las entidades financieras "va a ingresar una cantidad de personas limitada, de acuerdo con la cantidad de cajas que haya".

"A partir del viernes, se abrirán las sucursales de los bancos exclusivamente para pagar beneficios sociales", puntualizó el gremialista.

De ese modo, explicó que el Banco Central "en un principio, determinó como una actividad esencial una serie de actividades electrónicas y cajeros automáticos y ahora ha decidido el tema del pago de beneficios sociales".

Precisó que "se abre para la Asignación Universal por Hijo viernes" y se va a dividir en tres días, por lo que incluirá también lunes y martes la operatoria.

"El miércoles comienza el cronograma de pagos para la jubilación mínima", subrayó el dirigente en diálogo con Radio Cooperativa.

Por otro lado, Palazzo analizó que abril será un mes "muy difícil económicamente" y estimó que habrá "un impacto fuerte".

"Por un mes, que las grandes empresas quieran seguir sosteniendo el nivel de rentabilidad es deplorable. Luego están las pequeñas y medianas empresas que están haciendo un gran esfuerzo. El Estado también hace un gran esfuerzo", sostuvo.

Cabe destacar que en los últimos días se vieron largas colas en los cajeros para poder extraer dinero.

Hay numerosos jubilados y pensionados que están acostumbrados a cobrar por ventanilla y han padecido para poder tener sus haberes, por lo que la decisión mas bien apunta a ese universo de clientes que, en no pocos casos, están desesperados por obtener los fondos mensuales que cobran.

Automotrices colaboran en lucha contra covid-19

Las terminales automotrices nucleadas en la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) anunciaron ayer una serie de medidas que comenzaron a desplegar en los últimos días tendientes a colaborar y atender de manera activa las necesidades sanitarias por la pandemia de coronavirus.

Se trata de las terminales de las empresas Fiat Crysler Automobile, Ford, General Motors, Honda, Iveco, Mercedes-Benz, Nissan, PSA Peugeot CitroÙn, Renault, Scania, Toyota y Volkswagen, cuyas actividades productivas están prácticamente paralizadas por el aislamiento social obligatorio. Entre las medidas adoptadas Adefa mencionó la apertura de las instalaciones industriales para dar soporte a los fabricantes de sistemas de respiratorios mecánicos para la atención médica de urgencia. También se planteó colaborar en la ingeniería de procesos (Know how), para acompañar y potenciar la producción de empresas fabricante de insumos médicos, y en producción y abastecimiento de partes a proveedores de respiradores, para contribuir a mejorar su capacidad. Las automotrices también concretaron la donación de insumos médicos (barbijos, mamelucos, camisolines, etc), así como el préstamo de grupos electrógenos para hospitales y hospitales de campaña, junto a la guardia técnica correspondiente para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos.

En conjunto también concretaron el préstamo de flota más de 100 vehículos puestos a disposición de hospitales, movimientos humanitarios, organismos oficiales y ongs que trabajan con grupos vulnerables para atender las necesidades de traslado de voluntariado e insumos médicos. Además de estas acciones puntuales que comienzan a generarse e implementarse, los directivos del sector se encuentran en conversaciones con las distintas autoridades para analizar en qué otras medidas e iniciativas puede colaborar la industria automotriz. El presidente de Adefa, Gabriel López, expresó que “en situaciones extraordinarias como la que se está atravesando en todo el mundo y en el país particularmente, es imprescindible la colaboración y contribución de todos los actores de la sociedad”.

Extienden “Ahora 12”

El Ministerio de Desarrollo Productivo extendió el programa “Ahora 12” por tres meses y dispuso la incorporación de nuevos rubros como alimentos, bebidas, insumos médicos y medicamentos, que son considerados esenciales en la actual emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. El Gobierno también decidió impulsar las compras de productos online en cuotas fijas, a raíz de las actuales medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, se informó ayer en horas de la tarde oficialmente.

“En este momento de emergencia sanitaria no solo sumamos más productos y rubros, sino que también buscamos dar mayor impulso a las pymes nacionales, para minimizar el impacto económico recesivo del aislamiento social obligatorio sobre el entramado productivo local”, destacó la secretaria de Comercio Interior de la entindad, Paula Español, ampliando los conceptos. Entre los rubros incorporados se encuentran medicamentos, alimentos, bebidas y productos de higiene personal y limpieza, que podrán adquirirse sin intereses en 3 y 6 cuotas, según elección. El equipamiento médico producido por pymes nacionales, y que abarca electrocardiógrafos, desfibriladores, monitores para distintas señales fisiológicas, balanzas de grado médico, instrumental, elementos de esterilización y máquinas, podrá adquirirse sin intereses en 12 y 18 cuotas.

Con las mismas condiciones de financiación, el programa se extenderá por tres meses, hasta el próximo 30 de junio, destacaron las autoridades. “Ahora 12” es un programa voluntario aceptado por comerciantes y consumidores que favorece el consumo con tasas de financiación más bajas en el mercado a través de las compras con tarjeta de crédito. Los comercios pueden adherirse a través de la web www.argentina.gob.ar/ahora-12 y dependiendo el rubro al que pertenecen, estarán dentro de “Ahora” 3, 6, 12 y 18 cuotas. A través de “Ahora 12” y “Ahora 18” también se pueden comprar otros productos o artículos tales como televisores, línea blanca, teléfonos celulares 4G, computadoras, notebooks y tablets, materiales para la construcción y colchones. Indumentaria, calzado y marroquinería, muebles y juguetes pueden adquirirse en 3, 6, 12 y 18 cuotas.

Advertencia de los industriales

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de Copal, Daniel Funes de Rioja, sostuvo ayer que “no se puede tener paralización de actividades y salario pleno” porque eso implica costos “imposibles de afrontar”. “Creo que hay que encontrar soluciones desde el punto de vista de que no se puede tener paralización de actividades con salario pleno”, evaluó el empresario. Remarcó que ello “implica sobrecostos muy grandes” que son “imposibles de afrontar desde el punto de vista financiero”. “El camino del diálogo está”, aseguró y ejemplificó: “En Alemania, estas cosas están pautadas. Se juntan las cúpulas dirigenciales y lo resuelven”.