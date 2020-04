Cuento por encargo

Una vez que le mando esa biografía breve que Jazmín me pide para su trabajo del Bachillerato 2 de San Salvador de Jujuy, recibo otro mensaje suyo. Me dice que su madre le dice que no debe molestarme con sus mensajes, pero que tiene algo más para contarme: que sus padres la cuidan mucho y que sueña con volar en un avión.

Que a uno sus padres lo cuiden mucho es algo maravilloso, es algo que debieran sentir todos los niños, todos los jóvenes y todos los adultos. Es algo que nos embellece la vida, nos hace ser mejor gente. Tener un deseo también. Vaya uno a saber de dónde brotan los deseos, pero lo hacen. Vaya a saberse por qué alguien quiere esto y otro aquello, todos queremos cosas distintas.

Unos sueñan con ser doctores o ingenieros, otros esperan encontrarse con caballos blancos de largas crines, con una liebre que recita versos o con cosas más cercanas y urgentes, con que a alguien se le solucione un problema, con que a otro se le cumpla un deseo. Jazmín tiene el deseo de volar en avión, y tiene todo el derecho a desearlo.

Pero tiene otro deseo, y es el que más me conmueve. Me dice que alguna vez yo podría escribir el cuento de la periqueña que quería volar. No lo dudo un instante, le prometo que lo voy a hacer y a publicar en estos Laberintos, cosa que estoy empezando a cumplir, querida Jazmín, aunque no te conozca salvo por estos mensajes.

Es seguro que no sos vos, no podrías serlo, es el personaje de un cuento que, por habérmelo pedido te lo dedico, y que podrás leer en este mismo espacio. Espero que te guste.