Patrick McEnroe y el turco Recber están contagiados

El extenista estadounidense Patrick McEnroe dio positivo ayer de coronavirus y comenzó la cuarentena en su casa de Nueva York.

Gabbiadini, de Sampdoria de Italia, y primer jugador en dar positivo superó la enfermedad tras dar resultados negativos.

El excapitán de Estados Unidos en Copa Davis anunció el resultado de su examen en la red social Twitter con un video. "Estoy hace 11 días en mi casa con síntomas leves pero mis tests dieron positivo", comentó.

"Lo malo es que me salió que tengo coronavirus, pero lo bueno es que me siento bien, el estudio fue breve y ahora estoy en casa. Le quiero agradecer a mi familia y en especial a mi esposa por el gran trabajo que está haciendo para cuidarnos", destacó.

Además, McEnroe tuiteó horas después un agradecimiento a todos sus seguidores, que son casi 150 mil, por "todo el apoyo".

Patrick, hermano menor del legendario John, dirigió al equipo de la Copa Davis de Estados Unidos desde el 2000 hasta 2010 y consiguió el título en el 2007 cuando venció a Rusia por 4 a 1.

"Es importante cumplir con las recomendaciones y exhorto a todos a que hagan lo mismo que yo, para ver como sí son ciertas todas las cosas que nos dicen sobre la enfermedad y la lucha para superarla", cerró en el video.

Por su parte, el exarquero turco Rustu Recber, quien fue compañero de Lionel Messi en Barcelona, se encuentra en estado crítico y permanece internado en su país tras contraer coronavirus.

Recber, arquero del seleccionado de Turquía cuando logró el histórico tercer puesto en el Mundial de Corea-Japón 2002, dio positivo por Covid-19 al regresar de un viaje por los Estados Unidos, el país con más contagios.

Según el diario español Marca, el cuadro del ex"culé" se agravó en las últimas horas y hay preocupación.

Los medios turcos informaron que cuando la esposa de Recber, Isil, dio a conocer la noticia se generó una ola de indignación, ya que ambos habrían violado la cuarentena al regresar a Turquía. Incluso ella fue a trabajar al salón de belleza, aunque su test dio negativo y también los de los hijos de la pareja.

"No me importa este linchamiento mediático mientras Rustu se recupere. Lo único que pido es respeto por mi marido, a quien no nos permiten ver. No poder estar con él es lo más difícil, pero Dios es grande y Rustu está en manos de nuestros médicos. No dejen de rezar por él", expresó la mujer en declaraciones que reprodujo la agencia Ansa.

Recber, que apenas jugó siete partidos para Barcelona ya que no logró adaptarse, y pasó por Fenerbahce y Besiktas, se retiró del fútbol en 2012 luego de haber disputado 120 partidos con su seleccionado nacional.

"25 minutos sin aire"

Mientras que el portero español Pepe Reina, uno de los futbolistas afectados por el coronavirus, reveló ayer que se "asustó" cuando se quedó "sin aire durante 25 minutos" a causa de la enfermedad.

El jugador de Aston Villa, de Inglaterra, contó su experiencia con los síntomas del coronavirus en una entrevista con el diario italiano Corriere dello Sport. "Estuve aislado desde que noté los primeros síntomas del virus. Tuve fiebre, tos, un dolor de cabeza que nunca se me pasaba y me sentía cansado. Me asusté cuando me faltó el aire durante 25 minutos, como si mi garganta se hubiera cerrado y el aire no pudiera pasar", detalló el experimentado arquero español, quien no debió ser internado y pasó la situación "encerrado en una habitación" de su casa en Birmingham. "Los primeros siete u ocho días los pasé encerrado en una habitación", contó Reina (exBarcelona, Liverpool, Bayern Munich, Napoli y Milan, entre otros), de 37 años, que lleva más de dos semanas de aislamiento.

Se suspenderá Wimbledon

El Abierto de tenis de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, podría quedar definitivamente cancelado hoy a raíz de la pandemia de coronavirus, que en Gran Bretaña ya produjo cerca de 1.800 muertes y 25 mil personas contagiadas, entre ellos la reina Isabel y el premier Boris Johnson. El certamen debía ponerse en marcha el 29 de junio en el césped del All England Club de Londres y se espera que mañana los organizadores anuncien la postergación o directamente la cancelación, algo que no sucede desde 1945, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.

En las últimas semanas, informó la agencia italiana Ansa, se realizaron distintas reuniones para tomar una decisión, y según confiaron algunas fuentes a medios británicos los organizadores, luego de especular con la posibilidad de jugarlo a puertas cerradas, acordaron que la mejor decisión será suspenderlo. “Postergarlo, además de un enorme riesgo sanitario, significaría una gran dificultad organizativa”, admitieron las fuentes.

A diferencia de los otros tres Grand Slam (Australia y el US Open, sobre superficie dura, y Roland Garros en polvo de ladrillo), Wimbledon se juega sobre una superficie orgánica y el césped requiere de una minuciosa preparación que demanda en promedio hasta unos seis meses, además de lo que significa mantenerlo. Por su parte, la sede del US Open, el Grand Slam estadounidense que se juega en septiembre de cada año en Nueva York, puso de ayer 350 camas para albergar a pacientes con coronavirus, según lo confirmó la Asociación de Tenis de los Estados Unidos. En ese contexto, las instalaciones del estadio “Billie Jean King” National Tennis Center en donde se juega el cuarto y último Grand Slam del calendario tenístico, ubicado en el barrio neoyorquino de Queen’s, ofrecerá asilo a los enfermos y además colaborará en la distribución de alimentos para ayudar a combatir la pandemia, confirmó Chris Widmaier, portavoz de la Usta, consignó la agencia DPA. Asimismo, las cocinas del estadio “Louis Armstrong”, la segunda cancha de mayor capacidad del complejo, servirán para la elaboración de 25.000 paquetes de alimentos por día para pacientes, trabajadores, voluntarios y niños de la ciudad.

Juventus desvincularía a Cristiano

Juventus, el club más fuerte económicamente de Italia y también el más ganador con 35 “scudettos”, los últimos ocho en forma consecutiva, se plantea la posibilidad de desprenderse de su máxima figura, el delantero portugués Cristiano Ronaldo, acosado por los problemas financieros que desencadenó la pandemia de coronavirus. En ese contexto, la crisis generada por el Covid-19 llevó a la “Juve” a reducir los salarios del plantel, que serán recortados en marzo, abril, mayo y junio de este año, lo que le permitirá ahorrarse 90 millones de euros, aunque “eso no es suficiente”, según informó Il Messagero.

La publicación, incluso, señaló que una de las soluciones para el club podría ser desprenderse de Ronaldo, el jugador más caro del equipo. “El daño económico que sufre la Juve en esta crisis tendrá repercusiones muy graves en sus arcas. La directiva del club tiene tres opciones para resolver el problema del alto salario del portugués: venderlo al exterior por 70 millones de euros, dejarlo en el equipo pero sin renovarle el contrato que expirará en junio de 2022 o que el jugador acepte reducir sus ingresos durante el tiempo lo que le resta para finalizar su contrato”, publicó ayer Il Messagero, según consignó el periódico deportivo español AS. Cristiano Ronaldo, de 35 años, inició su carrera en el Sporting de Lisboa y, luego, vistió las camisetas del Manchester United y Real Madrid, que lo venció a la Juventus en 2018 a cambio de 105 millones de euros.

En el equipo de Turín, junto al crack portugués, juegan dos delanteros argentinos, Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, y el mediocampista uruguayo Rodrigo Bentancur, surgido de Boca Juniors. Precisamente Dybala se recupera de coronavirus junto a su novia Oriana Sabatini.