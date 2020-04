Video. Gerardo Morales: "Vamos a priorizar la salud y las vidas de los jujeños"

En un día atípico por el aislamiento social, preventivo y obligatorio que se cumple en todo el territorio nacional por la pandemia del Coronavirus; el gobernador Gerardo Morales brindó esta noche su mensaje de apertura de sesiones ordinarias en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y no en la Casa de Piedra.

En la apertura del periodo 159º estuvieron, además el vicegobernador Carlos Haquim; el vicepresidente primero, Carlos Amaya; vicepresidente segundo, Rubén Rivarola; el presidente del bloque del Frente Cambia Jujuy, Alberto Bernis; el presidente del frente Justicialista de Todos Pedro Belizán; el presidente de Frente de Izquierda, Alejandro Vilca; y el presidente del bloque Frente Primero Jujuy, Gaspar Santillán.

“Este es uno de los actos institucionales más importante que reafirma la constitución”, valoró el gobernador al inicio de su discurso. “Que hayan permitido y autorizado que se haga en el salón de la bandera es para destacar por las circunstancias que vivimos”, dijo.

Morales agregó que, “me toca rendir cuenta de lo hecho durante el año pasado, todas las áreas estarán en un sitio web para que todos puedan acceder a ese informe. Es la rendición de cuentas políticas que un gobernador debe rendir al pueblo”.

Sobre la pandemia del Covid 19 que afecta a todo el mundo, Morales expresó que, “el 31 de diciembre, apareció el primer caso en China, pasaron 3 meses y parece que paso una vida. Un tsunami por el mundo que está poniendo en debate muchas cosas, situaciones que tienen que ver con la vida y la economía y allí hay un debate que se plantea que no importa los que se mueran, que lo importante es salvar la economía. Eso es bastante liviana y contraria al pensamiento que tenemos”.

“En este punto y debate, debo decir que en el país y en la provincia, vamos a priorizar la salud y la vida de las personas. Los pueblos que soslayen la salud y la vida, son pueblos miserables que seguramente están olvidando su historia y no tendrán futuro”, afirmó.

“Reafirmamos la defensa de la vida, y todos los jujeños nos vamos a organizar para poder salvar esas vidas”.

“La economía en el mundo está quebrada. Habrá un antes y un después luego que pase esta pandemia. Y esto pasara luego que tengamos una vacuna, y según dicen, será dentro de 12 meses. Este no es un tema local, es un tema que afecta al mundo”, ponderó Morales.

“Felicito las decisiones que hemos tomado en el país, nos anticipamos a todo. Estamos hablando desde el 20 de marzo y que tengamos un asilamiento obligatorio, es una buena medida”, expresó respecto a las medidas tomadas a nivel nacional.

“El Gobierno Nacional tomo las medidas de aislamiento para ganar tiempo y ganarle a la curva de crecimiento. Faltan días para ver si controlamos la curva de contagios. Si aflojamos ahora, volvemos a contagiarnos entre nosotros”, apuntó el mandatario para contener los contagios en la provincia.

Además agregó, “si este chico de la Puna contagiaba a las 16 personas que estaban con él, y esas 16 personas contagiaba cada uno a 5 personas más, estábamos fritos”.

En cuanto a los recursos necesarios para el sistema sanitario, Morales se refirió a los respiradores artificiales. “Aceptamos las medidas del ministro de salud, pero también aquí nos queremos preparar. Hoy me entere que EEUU compró dos fábricas de respiradores en China, es con ellos que estamos diputando el recurso que es escaso. Hoy hablé de nuevo con el ministro y le dije que no me deje colgado con los respiradores, no estoy dispuesto a pagar 3 veces más de lo que vale un respirador”.

En cuanto a las precauciones que se tomaron en Jujuy, Morales recordó que “el 30 de enero creamos el primer COE y pusimos al equipo que comenzó a ver el hospital de campaña, el San Roque será el hospital de alta complejidad, los casos sospechosos estarán primero en el hospital de campaña”.

Así mismo, remarcó que, “las obras en Perico estarán en 12 días, tendremos además el hospital de campaña en San Pedro y Libertador”.

“Hemos puesto en marcha para que se contrate personal de salud. El hospital de campaña necesitará de 300 trabajadores”.

“Vamos a empezar a cerrar mucho más la frontera jujeña”, acotó también.

Comentó, además que “el laboratorio de la provincia ya está validado por el Malbrán y estamos pidiendo que se valide el laboratorio del Poder Judicial. No hay ningún laboratorio como el de la provincia y el del Poder Judicial”.

Informó que, “queremos poner en marcha el laboratorio de la universidad, nos faltan algunas obras”.

Morales proyectó la creación de tres laboratorios para testeos. “Necesito de la autorización del gobierno chino, apenas autoricen la calidad y no que pase lo que paso en España”, dijo.

Entonces, “todo el que entra a Jujuy, se testea”.

Sin el habitual informe del COE, el gobernador mencionó que hoy entraron cinco nuevos casos sospechosos de coronavirus con antecedentes de viaje, provenientes de La Rioja, Brasil y Mendoza.

En cuanto al ámbito educativo, Gerardo Morales afirmó que durante los próximos “dos o tres meses” las escuelas permanecerán cerradas. “Los chicos no vuelven a las escuelas en los próximos 2 o 3 meses”, aseveró. De igual forma, Morales dijo que “voy a garantizar el sueldo a los médicos, seguridad y docentes”.

“Se va a caer 16 millones los recaudos por coparticipación. El que cobra todos los servicios debe pagar las deudas y además porque los Municipios tienen que garantizar los servicios. Pido criterio solidario”.

Morales llamó a la gente a no bajar los brazos y continuar con firmeza la cuarentena en casa. “Tenemos que seguir demostrando, a nosotros mismo, que somos un gran pueblo. Se quejan por 13 días y la gente del Éxodo se fue y dejaron todo. Entonces no puede ser que no estemos en condiciones de dar esta lucha que recién empieza”, agregó.

Con una sensación mucho más emotiva, Gerardo Morales dijo “estamos ayudando a la gente que no tiene para comer, que no está trabajando y que tampoco les sirve porque quieren ir a ganarse el peso y es el que se queja menos”.

“Hoy más que nunca tenemos que tener más disciplina y cuidarnos más. Hoy más que nunca tenemos que defender la vida y la salud la del pueblo jujeños y el argentino. A trabajar todos unidos, a cuidar a la familia, los amigos, a la provincia. Viva la patria, viva Jujuy”, cerró.