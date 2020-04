Un discurso centrado en lo sanitario

El presidente del bloque Frente Todos – Partido Justicialista, Pedro Belizán, aseguró que el discurso del gobernador fue atípico centrado en la atención de la pandemia que dejo muchos temas sin abordar.

“Creo que fue un discursos de apertura atípico pero hay que considerar que la situación sanitaria que vivimos lo amerita, antes del discurso había anticipado que se pondría más duro y en hace hincapié en el cuidado de la vida antes que lo económico, no lo veo con malos ojos el discursos sino que también uno espera que no solo el alivio venga para las empresas y otros sectores, sino también alguna proyección sobre los que nos depara en el futuro, seguimos con incertidumbre en el sector de los trabajadores. Se centralizó en el coronavirus y no se tocó algunos temas que yo espera que como por ejemplo que pasó con los pagos de Cauchari, creo que la situación así lo ameritaba.

“Lo que nos dejó el mensaje que nos enfoquemos todos en la prevención del coronavirus”, finalizó.