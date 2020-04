A Rodallega le gustaría jugar en Boca

El delantero colombiano Hugo Rodallega, exinternacional por su país y actualmente en el fútbol de Turquía, expresó ayer que le gustaría jugar en Boca Juniors porque le gusta el club y sus colores desde que era pequeño.

"Boca me gusta mucho, es un club impresionante. Me gusta La Bombonera, sus colores, todo", subrayó el delantero colombiano, de 34 años, en una transmisión en vivo que formuló desde su cuenta de la red social Instagram.

Rodallega, nacido en la ciudad colombiana de Candelaria, inició su carrera en el Deportes Quindío y luego jugó para el Deportivo Cali, Atlas, Monterrey y Necaxa, los tres de México, Wigan y Fulham, en la Premier League inglesa, y finalmente en Turquía, para Akhisar Belediyespor, Trabzonspor y Denizlispor, su actual equipo.

El colombiano reveló que admira a Juan Román Riquelme, el ídolo "xeneize" que se convirtió en vicepresidente del club, función en la que asumió en diciembre del año pasado, y que eso es un aliciente más si Boca lo tienta en el próximo mercado de pases.

"Si me llama Riquelme me tomo enseguida un avión, así no se pueda por las restricciones. Riquelme fue un jugador espectacular y me encantaría poder reunirme con él, a mí no me gusta el mate, pero puedo tomar café o una gaseosa", comentó en tono jocoso el colombiano, quien desea compartir equipo con Frank Fabra, Jorman Campuzano, Sebastián Villa y Sebastián Pérez, los cuatro compatriotas que juegan en Boca.

Por otra parte, Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, recibió ayer los saludos del club de La Ribera y de la Conmebol por su cumpleaños 64, junto con los miles de mensajes publicados por los hinchas "xeneizes" en las redes sociales.

"Feliz cumpleaños, Miguel", señala el saludo de Boca en la cuenta oficial del club, acompañado por un video con imágenes pleno de recuerdos en las dos etapas de Russo como DT boquense, en 2007 cuando ganó la Copa Libertadores, y momentos recientes con la obtención de la Superliga.

La Conmebol, por su parte, le envió un mensaje al entrenador desde su cuenta oficial: "Feliz cumpleaños, Miguel Russo, técnico de Boca Juniors y campeón con el Xeneize de la Libertadores en 2007, festeja hoy 64 años. Felicitaciones!".

En las redes sociales, los hinchas de Boca dejaron miles de saludos cordiales y emotivos para el director técnico, junto con pedidos entusiastas para que repita la obtención.