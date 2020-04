Apuntan a capacitar al entrenador de la Unju

El inicio del año para Jorge Fernández, coordinador de fútbol en la Unju, prometía mucha acción. Sin embargo, pese a algunos cambios, mantiene la idea y los objetivos planteados.

“Bachi” Fernández pasó de ser el técnico de primera y reserva del “violeta” a coordinar todo el fútbol del club Universitario.

Claro que los tiempos ya no son ni serán los mismos, lo que se había propuesto para el primer semestre, seguramente pasará para después de agosto siempre y cuando las cosas mejoren en cuanto a la emergencia sanitaria.

Pero "Bachi" Fernández tiene en claro qué trabajos va a realizar con el Club Universitario 23 de Agosto. "Como coordinador la idea es hacer mucha capacitación, capacitar más a los técnicos de aquí, primero, a los entrenadores de la Unju, y a la vez hacer cursos de capacitación para el resto en el área de infantojuvenil".

Fernández destacó que apunta a lo amateur e infantil porque "no me parece que haga falta fútbol profesional porque no hay campo como para trabajar, está Gimnasia, y hasta ahí nomás Zapla, Talleres, después es semiamateur, entonces esos cursos que traen que te hablan de la Selección Argentina, River, Boca, aquí no se puede practicar porque no estamos en eso, tenemos otra realidad y para nosotros la realidad es amateurs y el infantil, la mayoría trabajamos en esa parte, inferiores, escuela de fútbol, entonces me quiero abocar a la capacitación a ese nivel", opinó.

Por otro lado, el coordinador del fútbol universitario lamentó un proyecto frustrado, "algunos se cayeron y otros están en pie, este parate nos cambió todo, estábamos el año pasado con conversaciones para traer el curso de técnico de fútbol a Jujuy, habíamos tenido charlas con el delegado de Salta y Jujuy, para hacerlo aquí en la Unju, tuvimos reuniones con los directivos, pero después se cayó porque desde Buenos Aires dijeron que preferían hacerlo con Gimnasia, el club les pondrá las instalaciones, contratará los profesores y dará el curso de técnico aquí, pero habrá que ver cómo sigue".

Consultado sobre si es viable que la Universidad Nacional de Jujuy cuente con un equipo de académicos, es decir estudiantes, destacó: "Lo que pasa es que se deben articular muchas cosas, hay muchas ideas pero se tienen que llevar a cabo, si vemos la cantidad de chicos que son de la Universidad que juegan en otros clubes podríamos tener un buen plantel, el año pasado cuando estaba de técnico les decía que la única forma de poder estar en la Liga Jujeña es haciendo una buena inversión", y agregó que "hoy la situación económica no es la mejor". Jorge Fernández habló sobre los planteles, "estoy en contacto con todos los entrenadores, tenemos conformadas todas las divisiones inferiores, la escuela de fútbol, en primera y reserva no tanto porque hay un buen grupo trabajando", puntualizó.