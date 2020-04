"Como Jesús, no tengamos miedo de servir"

El obispo diocesano de Jujuy, monseñor Daniel Fernández, celebró ayer la misa correspondiente al Jueves Santo y en su homilía pidió a los jujeños no tener miedo al momento de servir al prójimo durante esta etapa tan difícil por la que está atravesando el mundo, refiriéndose a la pandemia por el coronavirus.

Bajo el signo del pan, alimento que se comparte y desde el altar se prolonga hacia las casas de cada uno de los creyentes, el obispo Fernández repasó las tres lecturas que acompañan a la liturgia del Jueves Santo y destacó de ellas tres acontecimientos: la institución de la eucaristía, del sacerdocio y del mandamiento nuevo del amor.

Sobre este último expresó que "me gusta pensar en el Jesús que hoy está vestido de médico, de enfermero, con el hábito de la religiosa que atiende a los enfermos. Este Jesús que en medio de esta pandemia está lavando los pies de los que sufren en los lugares donde se necesita auxilio y asistencia". Y agradeciendo a aquellas personas que "ponen en riesgo su propia vida para salvar la de los demás" pidió estar cerca de los que más sufren esta crisis. "Arremanguémonos las mangas y como Jesús, no tengamos miedo de servir", pidió.

Sobre la eucaristía, agradeció a los medios de comunicación que en medio de la cuarentena permiten llevar la mesa del altar a las mesas de los hogares de los jujeños. Y sobre el dolor y la pena que a diario le expresan los jujeños por no poder asistir a misa y no poder comulgar enseñó que "este dolor que se expresa en tantas almas buenas, que es sincero y honesto es una bendición de Dios porque nos hace descubrir cuánto valoramos y queremos aquello que siempre tenemos. Que esto no sea una pena hoy porque el Señor puede venir espiritualmente al corazón y a la vida de cada uno de nosotros".

Y refiriéndose a la institución del sacerdocio en el mundo pidió agradecer "a todos aquellos que brindaron sus servicios y su entrega, a los que nos bautizaron, nos dieron la comunión y a los que perdonan a diario nuestros pecados". Solicitó también rezar por todos los sacerdotes que no conocemos y que en algún lugar del mundo se encuentran dando el ejemplo y acompañando a los que más lo necesitan.

Por último, el padre Manuel Alfaro indicó que para hoy, Viernes Santo, las familias jujeñas deberán preparar en sus hogares el signo correspondiente a la fecha que es el de la cruz.

Pasión de Jesús

Hoy, Viernes Santo, si bien no hay misa y se recuerda la Pasión y muerte de Jesús, monseñor Fernández presidirá esa celebración a partir de las 18 en la Catedral. Mañana, Sábado Santo, el obispo presidirá la celebración la Vigilia Pascual que dará comienzo a las 20. Del mismo modo el Domingo de Pascua, la Santa Misa dará comienzo a las 10, y será transmitida como en todas las celebraciones antes señaladas, por los canales de televisión 2, 4 y 7; Radio FM Santa María, 104.9; Facebook Live: Catedral de Jujuy y Gobierno de Jujuy (COE). Finalmente, también se hará la celebración de las 20, presidida por el párroco de la Catedral Manuel Alfaro, que será transmitida por FM Santa María 104.9 y Facebook Live: Catedral de Jujuy. Invitaron a los fieles a seguir estas celebraciones desde los hogares.