Más pobreza en familias que asisten a comedores

Cada vez son más las familias que llegan a comedores y merenderos jujeños en busca de un plato de comida porque las necesidades se acrecentaron durante la cuarentena debido a que la mayor parte del ingreso de esta población se paralizó.

La mayoría de las personas que asiste a estas instituciones viven con lo que ganan diaria o semanalmente ya que muchas son vendedoras ambulantes o albañiles, rubros que este último mes se detuvieron.

Por esta razón la situación empeoró y buscan alimentos para sus hijos en comedores comunitarios que emplearon la modalidad de la entrega de una vianda hasta la semana pasada y ahora reparten bolsones de forma mensual, y frutas y verduras semanalmente con la cantidad suficiente para cubrir las cuatro comidas del día.

Está claro que el servicio se vio muy afectado por la pandemia porque las personas pasaron de comer sentadas dentro de un espacio físico, a retirar viandas y alimentarse en sus respectivos hogares. Y ahora deberán cocinar ellos ya que es imprescindible seguir evitando el amontonamiento y alivianarle un poco los gastos a los comedores que están colapsados y deben ingeniárselas para que la alimentación sea de calidad y alcance para todos.

En ese sentido, Myrta Cabana del comedor "Darlocab" situado en barrio Belgrano, mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "a la fundación a mi casa viene muchísima gente a pedirme comida porque están sin trabajar y no tienen que darle a sus hijos. Yo siempre guardé mercadería así que estamos utilizando esas reservas para no dejar a nadie sin comer".

Presencia estatal

Solicitaron más presencia del Estado en los hogares de estas familias que ya venían acarreando problemáticas que se potenciaron desde que inició la cuarentena en el país.

Por su parte, Elena Baca, del centro comunitario "San Pantaleón" que está ubicado en el barrio Malvinas Argentinas comentó que "es una situación muy difícil, la mayoría trabaja vendiendo en la calle así que se les hace cuesta arriba. Tratamos de que algunas sigan generando ingresos, que vendan yendo por las casas o algo. Hay abuelos también que están solos y no tienen quien les cocine, nosotros a ellos les llevamos la comida hecha. Es un momento muy preocupante que la estamos sosteniendo como podemos".

Señaló además que crearon una red con las familias para poder brindarle colaboración a las que estén pasándola peor y para ayudar a quienes precisen hacer trámites.

Para colaborar con la Fundación "Darlocab" el número de contacto es: 3886852768 y para hacerlo con el "San Pantaleón" comunicarse al: 3884210661.

Bolsones de mercadería

Para continuar alimentando a las familias desde la Red de Comedores confeccionan bolsones de mercadería cuya entrega es mensual con el ingreso que perciben del programa provincial de ayuda a comedores y también mediante el programa "Abordaje Comunitario" reparten verduras y frutas semanalmente.

"La mercadería no perecedera se da mensual, aunque el importe que dan del programa no alcanza porque compramos la mercadería y ya viene envasada de un kilogramo o medio, entonces no la podemos fraccionar como lo hacemos habitualmente. Pero bueno damos lo que alcanza, las mamás y los papás sólo tienen que comprar la carne", sostuvo Myrta Cabana.

Les otorgan alimentos para que todo el grupo familiar pueda nutrirse de las cuatros comidas diarias.

Situación crítica en merenderos que no perciben beneficios



El comedor “Nolasco” del barrio Las Tipas de la ciudad de Palpalá y el merendero “A Pulmón” del barrio Malvinas Argentinas no reciben ayuda de programas provinciales ni nacionales por ende solamente se abastecen de donaciones de la población jujeña. Al respecto, Delia Vargas, del merendero “A Pulmón” indicó que “yo siempre estoy pidiendo que nos ayuden y las donaciones llegan. Hay mucha gente que nos ayudó estos días con verduras y frutas, las mamás necesitan mucho de esto porque no tienen que comer. Por ahí me piden fideos o arroz y trato de conseguirles como sea a pesar de que nosotros somos un merendero y no un comedor”.

“No saben qué hacer”

“Todo está difícil y más para las personas en situación de pobreza. Hay familias del barrio que no perciben el bono que entregó el Gobierno nacional y no saben qué hacer, ellos la pasan mucho peor y piden ayuda a las autoridades para poder afrontar este momento ya que no pueden trabajar”, agregó.

Asimismo aseguró que “yo tampoco cuento con ayuda de nadie así que cuando tengo que ir a buscar donaciones debo pagar remises y mi economía no es la mejor”. “El otro día pude donarles verduras y fideos a una familia que me agradeció mucho y estaban felices porque habían podido cocinarse un guiso. Me encantaría poder ayudar a todos pero lamentablemente no puedo, me encantaría que todas mis ternuritas tengan la panza llena”, finalizó Vargas. Para colaborar, los interesados deberán ponerse en contacto con el número 3885018949.

Comedor “Nolasco”

Susana Bejarano referente de la institución expresó que este último tiempo llegaron más familias a solicitarles comida, pero ellos están limitados y sujetos a las donaciones de voluntarios y empresas. Sumado a ese panorama, el temporal de la semana pasada inundó parte del comedor. Para colaborar llamar al 3885100379.