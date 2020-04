Le sacarán una rueda de la moto al que viole la cuarentena

Cansados de ver gente que viola la cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional, dos municipios de la vecina provincia de Salta, implementarán nuevas medidas para aquellos que circulen en motocicletas.

Desde la Dirección de Tránsito de Rosario de la Frontera, anunciaron una nueva normativa que se aplicará a todos aquellos que no respeten la cuarentena paseándose en las motos sin justificación: se les quitará la rueda delantera.

La medida es para todos aquellos que no cumplan la cuarentena, a los que pasean de a dos o más, a los que no lleven el casco, la documentación pertinente o no sepan justificar su presencia en las calles.

Cabe señalar que hace veintitrés días que el personal de Tránsito de aquella comuna trabaja incansablemente, junto a Bromatología, Defensa Civil y personal de salud, realizando controles en los puntos de acceso de entrada a la Ciudad Termal como en el casco céntrico, con el fin de lograr que los rosarinos acaten la cuarentena, sin embargo, muchos son los que circulan en las motos como si nada.

Por ello, la Dirección de Tránsito acordó con el personal policial quitar la rueda delantera a quienes no respeten el aislamiento social y obligatorio. Lo mismo se hará en Metán.

