Paulo Londra será papá: la palabra de Lyna, la chica que lo denunció por obligarla a abortar

Lyna Bekkiche sorprendió a todos cuando en enero de 2020 cuando aseguró que tras haber quedado embarazada de Paulo Londra por una relación ocasional y querer llevar adelante la maternidad, terminó abortando empujada por el músico y por su mejor amigo Piero Graziani.



Cuando salí de la ducha, entró una persona que era Paulo. Él ya se iba a dormir. Le dije ‘me maquillo y me voy’. Cuando me fui a despedirme me dijo ‘quedate un rato, vamos a hablar de música’. Empezamos a hablar. En un momento le estaba rapeando una canción a él. Yo rapeo mal en español porque tengo origen francés. Para callarme me besó y ahí empezó a pasar todo. Él no tenía condón y nadie en la casa tenía un condón. Le dije ‘no te preocupes porque yo tomo las pastillas’”, había detallado sobre el momento de la relación sexual clave.

“En un momento dije ‘ya está, no aguanto más’. Hablé con mi madre y le conté. Ella me dijo que esperara unos días o semanas para que sea mi decisión, pero no le hice caso. Después le pedí a Piero que lo llame a Paulo. Le dije ‘voy a hacer esto por tí, estoy harta, no quiero ser la responsable de arruinar tu vida’. Él me decía ‘muchas gracias, te voy a ayudar un montón, somos súper amigos’. Me comía la cabeza para que no me arrepintiera”, relató en su momento a RatingCero.com sobre el aborto que se practicó.

Nunca hubo una palabra pública de parte de Paulo Londra y su ambiente sobre este episodio. Este miércoles, el cantante de trap confirmó lo que era un secreto a voces: que está esperando su primer hijo junto a su novia Rocío Moreno. La noticia generó un gran revuelo y todo tipo de reacciones en las redes sociales, incluyendo los habituales memes.

RatingCero.com se comunicó con Lyna que, a pesar de no tener mayor interés a explayarse sobre la situación, respondió algunas preguntas.

¿Te enteraste que Paulo Londra va a ser papá?

- Yo ya lo sé desde hace un mes y medio.

¿Cómo te enteraste tan temprano?

- Por una persona de la que no puedo revelar su identidad.

¿Cómo reaccionás a que reconozca públicamente que va a ser padre después de lo que vos denunciaste?

- No me importa.