"A la ciencia le toca el papel de buscar una solución a esta crisis sanitaria"

Ayer se recordó el Día del Investigador Científico, en honor el nacimiento del doctor Bernardo Houssay (1887-1971), eminente científico argentino cuya trayectoria marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la ciencia argentina. Cofundador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), obtuvo el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1947.

José Zacur es doctor en Ingeniería, ingeniero químico, el primer egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju ) donde se desempeña como docente e investigador. Es además especialista en Docencia Superior y docente de Físico Química y de Química orgánica en las carreras Ingeniería Industrial y Licenciatura en Geología.

Como investigador, su área de trabajo es procesamientos y valorización del recurso de litio. Si bien las tareas han sido suspendidas en el marco de la cuarentena, la línea de investigación que lleva adelante está orientada no solamente al área experimental de laboratorio, sino también a la simulación de procesos. Estos son los que deberá luego corroborar mediante verificación experimental, y por el momento trabaja en cálculo para simulaciones de procesos, y que luego será verificado en laboratorio.

Planteó el importante rol que le atañe a la ciencia en el contexto de crisis mundial por la emergencia sanitaria, para poder resolverla, ya que las investigaciones referentes al comportamiento de los virus tanto como la incidencia en la actividad humana son fundamentales.

Explicó que en Argentina hay un nuevo enfoque en la ciencia pero que aún se requiere mayor apoyo y una reorientación de las políticas hacia donde se quiere orientarla al igual que la tecnología.

Recordó que si bien el mundo pasó por varias pandemias y no cambió el comportamiento humano, estimó que el alto impacto e interacción en cuanto al conocimiento, espera que sea positivo a futuro.

-Ayer fue el Día del Investigador Científico. Hoy por la pandemia, se está poniendo en un primer lugar o se espera mucho de la ciencia a nivel mundial cuando hasta entonces estaba en otro plano ¿Qué piensa al respecto?

-Sí, justamente hoy a la ciencia le toca un papel fundamental en buscar una solución a esta crisis sanitaria. La ciencia siempre ha hecho sus aportes a la sociedad desde el punto de vista de comprender mejor la naturaleza y cómo puede prevenirse a partir de estos fenómenos naturales para el bienestar de la sociedad en general. Y en el caso particular de esta pandemia, las investigaciones referentes al comportamiento de los virus, la incidencia en la actividad humana resulta fundamental.

-Hasta entonces la ciencia estaba un tanto relegada, al menos por las políticas y de acuerdo a los gobiernos iba tomando más relevancia o no la importancia de la inversión en la ciencia por lo menos en Argentina, ¿cómo lo ve?

-Sí, la Argentina ha tenido casos de puestas en enfoque sobre la necesidad de apoyar la investigación científica, con algunos altibajos fue y ha sido cíclica. Esto hace entonces que no haya habido una actualización y una generación de conocimientos de una forma más fluida. Pero aun así yo veo que la ciencia en Argentina sigue siendo muy fuerte en todos sus aspectos, y se requiere simplemente un mejor apoyo y una reorientación de las políticas hacia dónde se quiere que se oriente la ciencia y la tecnología argentina para así entonces hacer que el esfuerzo de investigación sea más fructífero para todos.

-¿Cómo ve este nuevo ciclo, se estaba recobrando importancia de apoyo a la ciencia, hubo anuncios de nuevos investigadores y convocatorias en Conicet por ejemplo?

-Sí, afortunadamente estamos en una nueva visión y en renovar la visión respecto a la importancia que tiene el apoyo hacia los investigadores, y hacia contar con una fuente de conocimiento genuina y orientada hacia nuestras necesidades. Ha sido retomado nuevamente este enfoque y va a llevar tiempo todavía para ver sus frutos. Ahora el esfuerzo va a estar ligado a la solución de la crisis actual.

-Hay una visión que se va renovando de buscar líneas de investigación vinculadas hacia afuera del ámbito académico, como de solución o de responder a necesidades de la sociedad, ¿cómo se da?

-Sí, eso es cierto, sabe que yo soy ingeniero en mi formación de base y siempre he visto a la ciencia como una base, un fundamento que debemos conocer muy bien para administrar el conocimiento en el sentido de gestionar el conocimiento científico para llevarlo a un conocimiento operativo que permita aprovechar esos conocimientos para desarrollos que sirvan a la sociedad. La función del ingeniero siempre ha sido la de conocer muy bien la ciencia y a partir de ese conocimiento tomar una nueva dimensión de ella, que es gestionar ese conocimiento para lograr nuevos procedimientos, nuevas tecnologías, que sean volcables a recursos aprovechables. Esa es la función visagra que tiene la ingeniería entre la ciencia y la vida de todos los días.

-¿Cree que con esta pandemia mundial que ha generado muchos cambios y que va a generar muchos más cambios con una suerte de eliminación del espacio social, ya que también ha roto barreras en el mismo ámbito científico, va a cambiar el modo de mirar la ciencia, habrá una ruptura?

-Espero que sí, la historia ha demostrado que el comportamiento humano siempre ha sido aproximadamente el mismo. Esta vez el impacto ha sido muy profundo, el mundo está totalmente paralizado, la sociedad empieza a pensar distinto de cómo debe relacionarse con el otro, no sólo desde el punto de vista del pensamiento sino de la solidaridad, y de conocer qué le pasa al otro para poder encarar problemas en común. Ojalá sea un cambio, que no repitamos nuevamente lo que la historia nos está diciendo que ha pasado, ha habido otras pandemias y el mundo no ha cambiado demasiado. Pero las características que tiene esta crisis mundial, con un muy alto impacto y con una muy alta interacción en cuanto al conocimiento de lo que está pasando, y a las necesidades que se tienen para poder superarlo, yo espero que tenga un impacto más positivo.

-Hay una suerte de debate sobre las clases virtuales sí o no, está cambiando la manera de avanzar por lo menos en la educación universitaria... ¿En su rol docente también se está teniendo que adecuar?

-Sí, es un cambio de paradigma en cuanto a cómo debe hacerse la interacción con el alumno, y obviamente todo cambio cuesta mucho. No estamos preparados para ese cambio de paradigma en el sentido práctico y de encararlo en forma completa y totalmente volcada a ella como está induciendo esta situación. Pero creo es también una oportunidad de aprendizaje para ver de qué forma también podemos interactuar con nuestros alumnos. Creo que hoy debemos aprovechar el tiempo mientras tengamos la disponibilidad del recurso, de seguir interactuando como podamos, luego obviamente habrá que replantear cuáles han sido los resultados de esta interacción actual, y apoyar y consolidar el conocimiento posteriormente, para dar una igualdad de oportunidades a los estudiantes y poder acreditar sus carreras.

-¿Cuál sería la reflexión que usted le podría dar en la primera clase que tenga con sus alumnos de todo esto?

-Ya he tenido clases con mis alumnos en este período. Estamos llevando un número importante de alumnos de las distintas asignaturas que me toca ejercer la docencia. Y las interacciones que he encontrado las veo positivas, con lógica preocupación respecto a cómo está la eficiencia en el aprendizaje que luego deberemos corroborar, verificar, pero la eficiencia ha resultado bastante buena.