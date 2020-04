Alto acatamiento al uso obligatorio del barbijo en capital

En la primera jornada de obligatoriedad del uso del barbijo que empezó a regir desde ayer en toda la provincia, se observó un alto acatamiento a la medida para evitar la propagación del covid-19. Las calles de la capital jujeña y algunos barrios amanecieron con mucha presencia de personas y de fuerzas de seguridad, todos circulando con la mascarilla de protección.

Multa por incumplir. Según informó el COE, las personas que no utilicen los barbijos sociales deberán abonar mil pesos.

La mayor aglomeración de transeúntes se observó en la zona de la exterminal y pescaderías, donde algunos buscaban proveerse de alimentos por el Viernes Santo. También se registraron extensas filas de personas que aguardaban ingresar a las bocas de pagos, a fin de ponerse al día con sus cuentas.

Además, lo que llamó la atención fueron los diferentes estilos de cubre bocas que se lucieron en los rostros de las personas, algunos floreados, otros con colores alusivos a su equipo de fútbol, con dibujos hechos en casa, fueron portados por adultos mayores, jóvenes y adolescentes.

Mientras tanto, en algunos comercios exceptuados de la cuarentena ubicados en los barrios capitalinos y zona centro, comenzó a verse a los propietarios y vendedores con los barbijos puestos. Al igual que vendedores ambulantes que ofrecían alcohol en gel, guantes y barbijos en la zona de la exterminal. Asimismo, en las primeras horas del día, en el acceso sur a la capital hubo importantes demoras y largas filas de vehículos, donde efectivos de Seguridad Vial llevaron adelante los controles del certificado de circulación a los automovilistas. Al mismo tiempo que recordaron a los conductores y ciudadanos que a partir del lunes rige únicamente el certificado de circulación nacional.

En la jornada de ayer, se pudo observar que la mayoría de los jujeños respetaron la medida provincial que insta a todos a cubrir sus rostros en espacios públicos para evitar la covid-19 y, quienes no acaten a esta medida, serán sancionados con una multa de $1.000. Al menos durante la mañana de ayer se pudo observar que la presencia de transeúntes aumentó y según algunos testimonios, se debe a que "se sienten más seguros al ver que se aplican medidas mucho más estrictas para proteger la salud de las personas y por las compras esenciales".

Dispares posturas

"Esta pandemia genera en todos incertidumbre, porque afecta a las personas que deben ir a trabajar y conseguir la plata para comer en el día pero si uno no respeta las medidas de salud, puede verse afectado, espero todo pase rápido", dijo el jubilado Walter Espinosa.

Por su parte, los jóvenes Martina Esquivel y Santiago Alcoba, quienes aguardaban en una fila de un Pago Fácil, coincidieron en que se nota la responsabilidad y apoyo de la mayoría de las personas al utilizar el barbijo, "debemos aguantar y saber que es lo mejor para todos", indicaron. A su turno la vendedora ambulante Elsa Nolazco expresó que fabricar barbijos es para ella una salida laboral, "debido a que la situación es complicada para todos y necesitamos trabajar", cerró.

Las opiniones

Ayer salí sólo para ir a la clínica con mi hijo, ambos con el barbijo. Desde que se presentó la pandemia del coronavirus en la provincia es que no salgo, prefiero estar en mi casa. Yo me confeccioné el barbijo y también lo hice para mis hijos. Pienso que todos debemos cumplir con las medidas para evitar contagiarnos.

Ante este panorama yo trato de obedecer las medidas que disponen desde Salud para protegerme ante la pandemia del coronavirus. Antes de la medida obligatoria del uso del barbijo yo me encontraba en casa haciendo unos trabajos y salgo únicamente para hacer trabajos de gasista o plomero. Mi opinión es que es importante protegerse y cuidar la salud.

En casa, junto a mis hijas elaboramos los barbijos para que podamos utilizarlos para cuando circulemos por la calle. En cuanto a la confección, primero empleamos las medidas de higiene, lavamos las telas y desinfectamos el lugar donde lo hicimos. Durante la cuarentena salgo sólo para realizar compras esenciales. Debo cuidar mi salud y la de mis hijos.

Por disposición del Gobierno provincial es que empecé a utilizar el barbijo social, no lo estaba haciendo antes porque para mí es muy incómodo, debido a que tengo problemas para respirar. Sin embargo, es importante que lo utilice para también cuidar a mis hijos y mi familia. En casa confeccionamos barbijos para usarlos durante los días que sean necesarios.

Mi compañero me confeccionó mi barbijo con colores del equipo de fútbol de Colón. No suelo salir de la casa, lo hago únicamente para hacer trámites importantes o alguna compra necesaria. Pienso que las medidas que se están tomando para la prevención del virus están bien. He notado que la mayoría de las personas sí utiliza barbijo para circular en la calle.