Cercanía y exclusión en el mundo virtual en cuarentena

Desde que la medida sanitaria de aislamiento social nos confinó al interior de nuestras casas, casi todos hemos tratado de meter nuestra actividad social en el mundo virtual. Las redes sociales para estar cerca de nuestros afectos, las aplicaciones conocidas y las que recién estamos conociendo para cumplir con nuestras tareas laborales, y las otras aplicaciones necesarias para manejar nuestro dinero, el pago de servicios, el pedido de provisiones, los grupos de WhatsApp para la educación de nuestros hijos y contacto laboral, son algunas de las tareas que este mundo demanda que todos hagamos y sepamos hacer en tiempos de pandemia.

Pero este entramado de saberes y recursos deja también al descubierto las exclusiones. No son “todos” los que pueden acceder a la virtualidad que demanda el contexto de aislamiento. Los impedimentos son muchas veces económicos, otros tienen que ver con la falta de conectividad en el lugar de residencia y muchos otros tantos por la falta de alfabetización digital. Por otro lado, este mundo virtual también abrió un gran espacio para el entretenimiento y el humor que son las herramientas de escape al estrés que provoca la pandemia en la sociedad y otra ventana a las fake news que generan alarma y preocupación. Sobre esta nueva dinámica consultamos a tres especialistas en comunicación que abordaron los cambios de hábitos que están surgiendo en la comunicación mediada por la tecnología. Facundo Villanueva, docente de la cátedra de Análisis del Discurso de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, indicó que en este tiempo “lo importante es mantener el contacto con otras personas, y en este sentido las redes sociales son una ayuda”.

Por otro lado, señaló que también se pone al descubierto en estos días la brecha de acceso a las tecnologías de la comunicación que existe en la comunidad jujeña. En el mismo sentido Fernando Vidal, docente de la cátedra Comunicación y Educación de la Unju e investigador del Conicet, indicó que las redes sociales en estos días son el vehículo para acceder a entretenimiento a través del uso de diferentes aplicaciones como Tik Tok y otras similares. Al mismo tiempo se refirió al rol de los memes que con humor emiten mensajes con connotación política desde un sentido crítico buscando generar opinión pública y conformar agenda política y mediática sobre las problemáticas que van surgiendo en la cuarentena.

El tanto, el docente de Comunicación Leonardo Sosa, de la Universidad Nacional de Salta, Universidad Nacional de Jujuy e institutos terciarios de la provincia, aseguró que la pandemia hizo que las redes sociales y las plataformas digitales para la comunicación sincrónica afloren en el contexto global intensificando la permanencia en las redes sociales, aunque señaló que también surgió la necesidad que genera ansiedad por estar conectado todo el tiempo. Ya que son muchas las actividades sociales y culturales online que están ayudando a sostener el aislamiento. Además, puso de relieve las dificultades de conectividad que están supeditadas a lo económico y a la carencia de competencias de uso de las tecnologías.

Los comunicadores coincidieron en que si bien estas herramientas son un refugio para lograr sobrevivir a la situación de encierro son también un espacio en donde muchos jujeños están excluidos. Ya que no está al alcance económico de todos contar con conexión a internet o disponer de la educación digital adecuada para poder usar estas tecnologías de forma eficiente durante la cuarentena que aún no parece estar cerca de terminar.

Solidaridad tecnológica

El licenciado en Comunicación Social y docente Facundo Villanueva indicó que hay una brecha tecnológica que se acentúa en estos tiempos. “A nosotros nos ocurre en lo que refiere a la educación universitaria, estamos viendo cómo resolver la dificultad de no estar presentes junto a nuestros alumnos porque sabemos que no todos tienen acceso a internet. Esta situación acentúa las diferencias en el acceso a la comunicación. Imagino que debe haber mucha gente intentado comunicarse con sus familiares y no pueden porque no tiene acceso a una línea telefónica o a una red wifi”.

En cuanto a la característica excluyente de la comunicación por internet, Villanueva indicó que “internet es caro y es excluyente como toda tecnología, aunque hay algunas tecnologías que son menos excluyentes como la radio cuya única dificultad es contar con el aparato para captar la señal que está en aire, pero acceder a internet es caro en Argentina”. “Yo imagino que en este período de cuarentena se estén tejiendo también redes de solidaridad tecnológica. Espero que haya gente que esté liberando su wifi para los vecinos que necesitan comunicarse con su familia lo puedan hacer”, indicó. Por otro lado opinó sobre el rol que cumplen los productos de humor en la redes como los memes y videos, “el humor siempre es un refugio, es una forma de sublimar este momento tan complicado”.

El meme, un recurso crítico

Fernando Vidal, licenciado en Comunicación Social y docente investigador, se refirió a la proliferación de memes referidos a la epidemia indicando que son un recurso para resumir sentido, “el meme tiene una connotación de humor con motivación política y crítica”, explicó. “El meme es un dispositivo de opinión pública, sirve a los medios para generar agenda y la clase política para ver las cuestiones que le importan a la gente. Ya que es un recurso que sintetiza sentidas cuestiones que considera importantes. Tomar esos sentidos para ponerlos en discusión en un sentido amplio. Los memes no sólo generan crítica en una sola dirección sino plantean contrapuntos de sentidos”, explicó Vidal.