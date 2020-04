Internos de cárcel federal iniciaron huelga de hambre

La medida se lleva a cabo desde el pasado martes y puede endurecerse si no obtienen respuestas a sus pedidos.Los internos manifiestan que desde el pasado20 de marzo no se les permite recibir mercadería ni medicamentos.

Crece la tensión en la Unidad Penal Federal del barrio Alto Comedero de nuestra ciudad, porque desde el pasado 7 de abril varios internos iniciaron una huelga de hambre en reclamo a su situación procesal.

Nuestro diario dialogó en forma exclusiva con el interno Ramiro Aramayo, quien ofició de vocero de las otras personas que permanecen privadas de su libertad, quien adelantó que la situación podría endurecerse con el correr de los días.

"El martes 7 de abril la mayoría de los internos de los cinco pabellones de la Unidad Federal 22 de la provincia, decidimos tomar esta medida porque a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el Presidente el pasado 20 de marzo y entendemos que no se han tomado los recaudos necesarios con las personas que estamos privadas de libertad. En esta Unidad Penal Federal hay una importante cantidad de personas que tienen más de 60 años y dependen de un medicamento diario, el caso de insulino dependientes y otras personas que padecen otro tipo de patologías", dijo Aramayo.

"Las medidas que se tomaron fue prácticamente aislarnos de nuestros familiares y no permitir el ingreso de los medicamentos y mercadería para que nosotros podamos subsistir. En el caso de las personas diabéticas o hipertensas, tienen una alimentación aparte, que los familiares les traen y con todo esto, se decidió prohibir el ingreso de estos alimentos, pero sobre todo los medicamentos", dijo el interno.

Nuestro diario además se comunicó con el abogado penalista Marcelo Calvó, quien es representante legal de varios internos y dijo que "no hay que perder de vista que la Suprema Corte de Justicia ha sido muy clara, haciendo referencia ante la situación que afecta a todo el mundo, por la propagación de la pandemia, que las causas con personas detenidas no se deben detener, se tienen que tramitar, pero la Justicia Federal jujeña no se ha expedido. En mi caso he presentado varios pedidos de cese de detención para defendidos que son mayores de 60 y son los que están en el grupo de riesgo y no obtuve respuesta al respecto", dijo el letrado Marcelo Calvó.

Nuestro diario se comunicó con los funcionarios policiales de la Unidad Penal, pero manifestaron no estar autorizados para brindar este tipo de información.

Según se supo, la postura que han tomado los internos puede recrudecerse con el correr de los próximos días y temen que los internos que padecen enfermedades crónicas se descompensen.

Es que desde el pasado 7 de abril, se les está prohibido recibir medicación y alimento por parte de sus familiares, según se supo.