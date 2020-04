Medidas económicas para ayudar a clubes argentinos

El Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación, a cargo de Matías Lammens, anunció una serie de nuevas medidas económicas que beneficiarán a los clubes y federaciones deportivas, así como también al sector turístico.

Este anuncio se realizó en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la pandemia de coronavirus. Este proyecto abarca también a los clubes y federaciones, así como a las pymes turísticas como hoteles y agencias de viajes. “Las empresas turísticas generan más de un millón de puestos de trabajo y vamos a cuidarlas con todas las herramientas que tenemos a disposición, porque estamos convencidos de que el turismo va a ser una de las industrias que más rápido se reactivará cuando termine esta situación, pero también conocemos el rol social de los clubes y cómo se pusieron inmediatamente a disposición ofreciendo sus instalaciones para combatir esta pandemia”, expresó Lammens.

“Por eso vamos a acompañarlos en este momento crítico con las siguientes medidas y con otras que anunciaremos oportunamente, ya que este programa incluye la postergación o reducción de hasta el 95 por ciento del pago de las contribuciones patronales al Sistema Previsional Argentino para empleadores que no superen los 60 trabajadores contratados (aquellos que lo superen, deberán promover el Procedimiento Preventivo de Crisis)”, manifestó. Al respecto, un comunicado oficial menciona que la “Asignación Compensatoria al Salario se adjudicará a todos los trabajadores de empresas de hasta 100 empleados y tendrá distintas características dependiendo de la cantidad de trabajadores”.

Y sigue: “El Programa de Recuperación Productiva (Repro), que incluye la asistencia por la emergencia sanitaria para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado en empleadores que superen los 100 empleados, contará con una prestación por trabajador de un mínimo de 6.000 pesos y un máximo de 10.000”. “En tanto que a un sistema integral de desempleo podrán acceder aquellas empresas cuyas actividades fueron afectadas de forma crítica por la pandemia, que puedan acreditar una sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 20 de marzo de 2020, y que tengan una cantidad relevante de trabajadores afectados, en aislamiento obligatorio por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar relacionadas al covid-19”, completa el texto.

Precisamente ayer unos 40 clubes marplatenses elevaron al Ministerio de Deportes y Turismo y a la Secretaría de Deporte de la Nación, que conduce Inés Arrondo, una solicitud para que sean considerados como pymes y reciban una asistencia financiera de las mismas características. El Gobierno Nacional creó el mencionado Programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción con el objetivo de paliar el impacto económico de la pandemia de covid-19.

Se espera que todo funcione correctamente para darles una mano a los clubes argentinos.

Agüero y su apoyo a Tucumán



El delantero de Manchester City, de Inglaterra y el seleccionado argentino, Sergio Agüero, le envió un mensaje de apoyo a todo Tucumán, la tierra natal de su padre Leonel Del Castillo, al que le prometió que terminará su carrera en el San Martín local. El actual goleador internacional histórico de la Premier League le envió un caluroso saludo vía Twitter a los tucumanos a propósito de la pandemia de coronavirus, que replicó el diario local La Gaceta con un video que publicó justamente el presidente de San Martín, el equipo con mejor puntaje en la temporada de la Primera Nacional, Daniel Galina.

“Hola Tucumán. Bueno, quería mandarles un mensaje y decirles que se cuiden, que cuiden a sus familias, a sus seres queridos”, comenzó diciendo el “Kun”. “Y bueno, sobre todo, quédense en casa”, pidió finalmente Agüero en el video que Galina subió a su cuenta de Twitter. El contexto en el que el exdelantero de Independiente y Atlético Madrid envió este mensaje tiene que ver con el hecho de que Agüero nació en el barrio porteño de Flores pero bien podría ser tucumano, ya que vivió en esa provincia desde muy pequeño. De hecho, a los dos años su padre, que era enganche precisamente en San Martín, lo dejaba sentado en el banco de los suplentes mientras él jugaba. Sergio ya era la mascota del equipo y empezaba a vivir el fútbol desde adentro.

Después la familia comenzó con su derrotero en busca de un destino mejor en Buenos Aires, viviendo sucesivamente en González Catán, Florencio Varela y en el barrio Los Eucaliptus, de Quilmes. En este último lugar fue que Leonel Del Castillo (el “Kun” lleva el apellido de su madre) dirigía a su hijo en el equipo de baby fútbol de Loma Alegre, donde un día lo sacó de la cancha porque el pibe se había rebelado después de algunas indicaciones que recibió de su progenitor, aunque minutos más tarde lo tuvo que devolver al potrero para ganar un partido que se había complicado. Eran tardes de fútbol en canchas polvorientas donde el “Kun” marcaba nueve o diez goles con asiduidad y despertaba una incipiente admiración de quienes lo conocían y veían cada fin de semana. Así llegó a Independiente, donde brilló con luz propia y luego emigró.

Los requisitos

1º) Desarrollar actividades económicas afectadas en forma crítica en las zonas geográficas donde se desempeñan.

2º) Contar con una cantidad relevante de trabajadores en aislamiento obligatorio, en ausencia por estar en grupos de riesgo, u obligaciones de cuidado familiar relacionadas al covid-19, o contagiados.

3º) Registrar una considerable reducción en sus ventas con posterioridad al 20 de marzo.

El médico de Boca, ¿contagiado?

El médico de Boca Juniors, Jorge Batista, consideró ayer “probable” que haya contraído coronavirus en su estadía en China, en diciembre del año pasado, y apoyó la tesis de una investigación periodística que acusa a las autoridades de ese país de haber ocultado el verdadero origen de la enfermedad. “Regresé el 12 de diciembre con fiebre de 37º, un dolor de garganta como nunca me acuerdo haber tenido y una reacción conjuntival en los ojos. Lo relacioné al estrés”, explicó Batista en su cuenta de la red social Instagram a propósito del vuelo que lo regresó desde Shanghái tras un curso en un hospital de esa ciudad.

“Como me la pasaba tomando Ibuprofeno para el dolor, pensé que sería alguna angina viral. Como no mejoraba a la semana, decidí tomar 14 días de amoxicilina 875 miligramos cada 12 horas y me curé. Lo más probable es que haya tenido coronavirus!!! Asociando todo lo que pasó después!!!! Muy agradecido a los que lo ocultaron si esto es verdad!!!!!!”, concluyó el médico de Boca. Según NBC News, el régimen chino ocultó el inicio en Wuhan ya que tuvo acceso a documentos confidenciales que evidenciaron el colapso en el sistema sanitario de esa ciudad desde noviembre de 2019.