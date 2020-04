Mineros esperan resultados

Marcelo Colque, abogado de los 66 jóvenes mineros que retornaron de la provincia de Santa Cruz a Jujuy, indicó que ayer les realizaron el test y que aguardan los resultados.

En la noche del jueves, el secretario de Turismo de la Provincia anunció que realizarían una denuncia penal en contra de los trabajadores mineros por incumplir la medida de aislamiento obligatorio, los acusó de salir de las habitaciones del hotel y de haber consumido bebidas alcohólicas.

El abogado de los trabajadores, Marcelo Colque, dijo que no es cierto que hayan violado la cuarentena poniendo en riesgo la salud de la población sino que se trató de la salida de algunos integrantes de grupo que tenían la necesidad de pedir al personal del hotel que les compraran medicamentos dado que no los atendieron por teléfono.

Respecto a las bebidas alcohólicas dijo que en el grupo nadie sabe si algún integrante pidió o no bebidas alcohólicas, es decir que es un hecho que no se puede corroborar, además consignó que las medidas de seguridad que rigen en la cuarentena no prohíben el consumo de bebidas alcohólicas que puedan hacer las personas de forma individual y que no existen pruebas de que lo hayan hecho en grupos.

Por otro lado, dijo que el contingente de trabajadores pasó dos días de viaje compartiendo un espacio pequeño como lo es un colectivo y que a uno de ellos se le hizo un testeo la semana pasada que dio negativo, lo que podría ser un indicio de que no habría presencia del virus en el grupo, hecho que minimiza la posibilidad de que sean un riesgo para la población jujeña como dijo el funcionario provincial.

Colque dijo que las declaraciones de Valdecantos "fueron desafortunadas e innecesarias y que tuvieron el objetivo de infundir miedo en la población para legitimar las acciones del COE tengan o no fundamento sanitario". "Creemos que solo han logrado estigmatizar a un grupo de jóvenes trabajadores".