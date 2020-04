Pablo Prigioni y la falta de conciencia en los EEUU

Pablo Prigioni, emblema de la Generación Dorada del básquetbol argentino y radicado en la ciudad de Minneápolis, remarcó que en los Estados Unidos se "pensaba que el virus" del covid-19 "se quedaba en China" y no iba a afectar severamente en el territorio norteamericano.

"En Estados Unidos se pensaba que el virus se quedaba en China. Acá no se hablaba mucho hasta que empezaron a tomar nota de los casos en Italia y España. Entonces, le empezamos a prestar mayor atención a la situación", aseguró el cordobés, actualmente asistente técnico en los Minnesota Timberwolves de la NBA.

"Un día leyendo un diario me enteré de lo que estaba sucediendo en China, a fines del 2019", contó el oriundo de Río Tercero al sitio de la Agencia Córdoba Deportes.

"Las primeras reacciones fueron de preocupación al ver cómo afectaba a las personas de mayor edad. Pero luego se veía que se expandía y a un ritmo muy fuerte", expresó Prigioni, de 42 años.

"Cuando comenzó a afectar a gente más joven, me di cuenta de que era sólo cuestión de tiempo que llegase a América", sostuvo el exjugador de New York Knicks (2012-2015), Houston Rockets (2015) y Los Angeles Clippers (2016-2017).

"La cosa empezó a tomar dimensión y ya nos preguntábamos entre nosotros, con los compañeros del staff (de Minnesota Timberwolves), cuándo afectaría a la NBA", agregó.

Estados Unidos es el país con mayor cantidad de contagios en el planeta con casi 500 mil casos, de los cuales fallecieron más de 18.200.

La actividad de la Liga más importante de básquetbol a nivel mundial se interrumpió el pasado 10 de marzo, cuando se conocieron los casos positivos de Rudy Gobert y Donovan Mitchell, ambos del Utah Jazz.

"Me empiezo a preguntar cuánto durará, qué secuelas dejará en la sociedad y en el mundo; cuánto tiempo tardarán en recuperarse las economías mundiales", reflexionó Prigioni, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Beijing 2008.

"Aprovecho los momentos libres para hablar con mis familiares: con mis padres en Río Tercero; mi hermano, en España; con la familia de mi señora, también estamos en contacto todos los días", describió.

Prigioni, ganador con el Tau Cerámica de la Liga española (2008) y tres Copas del Rey (2004, 2006 y 2009), relató que vive "en un barrio de las afueras de Minneapolis, a 20 minutos del centro".

"Acá podemos salir al patio o a la puerta de casa que no pasa nadie, es una zona rural. Me imagino que las personas que pasan la cuarentena en un departamento lo deben sufrir un poco más", completó.

Un ídolo inglés dio positivo

El exdelantero e ídolo del club Liverpool de Inglaterra Kenny Dalglish dio positivo ayer en un test de coronavirus aunque permanece asintomático. Dalglish, según informó la página oficial del último campeón de Europa, ingresó a un hospital el miércoles pasado para el tratamiento de una infección que requirió “antibióticos intravenosos” y posteriormente le realizaron la prueba de covid- 19. Antes de los exámenes médicos, Dalglish, de 69 años, estuvo en su casa, aislado voluntariamente, junto con su familia.

Uno de los mejores futbolistas europeos, a través de la página oficial de Liverpool, agradeció al Servicio Nacional de Salud británico por la “dedicación, valentía y sacrificio” durante su atención. El exjugador, DT y manager de Liverpool aguarda estar “pronto” en su casa y solicitó que se respete “la privacidad” de su familia.

Sin respuesta concreta

El director ejecutivo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Toshiro Muto, dudó ayer sobre la realización del acontecimiento deportivo por excelencia en 2021 debido a la pandemia de coronavirus, que ya provocó la postergación de la fecha original de este año. “Nadie puede decir si la pandemia va a estar bajo control para julio de 2021 o no y si los Juegos se podrán celebrar entonces o no, pero aunque no podemos darles una respuesta concreta sí les digo que lo único que podemos hacer es trabajar duro para prepararnos para entonces”, afirmó Muto en una rueda de prensa virtual.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, decretó el pasado martes el estado de emergencia en el país asiático, que suma más de 5.500 casos y 100 muertes, según registros oficiales. Al ser cuestionado sobre qué ocurrirá si el coronavirus no está controlado para julio de 2021, Muto observó: “En lugar de pensar en planes alternativos, tenemos que concentrarnos en usar la tecnología de la que disponemos y trabajar juntos para encontrar una medicina y superar esta crisis”. Sobre la propuesta de usar las viviendas de la Villa Olímpica para pacientes con síntomas leves de la enfermedad respiratoria, el director ejecutivo dijo que Tokio 2020 “no está involucrado” en el uso de esas instalaciones para fines diferentes al de los Juegos.

Muto destacó que se trabajará para que la pandemia tenga “un impacto mínimo” en la organización de los Juegos y que seguirán vigilando la evolución de la situación bajo el asesoramiento de los expertos en enfermedades infecciosas, que se encuentran entre su personal desde que estallara la epidemia en China. Finalmente, reveló que la próxima semana tendrá una reunión ejecutiva con el presidente del Comité Organizador, Yoshiro Mori, y el titular de la Comisión de Coordinación del COI, el australiano John Coates, que asistirá de forma remota.

Donación desde boxeo y tenis

El búlgaro Kubrat Pulev donará la mitad de la bolsa que cobrará por su pelea titular ante el campeón mundial pesado Anthony Joshua, más de dos millones de dólares, para apoyar al equipo médico y de enfermería que se enfrenta a la pandemia del coronavirus. La bolsa de Pulev se estima en alrededor de 5 millones de dólares, teniendo en cuenta su participación en las ganancias, por lo que su aporte sería el mayor que hasta el momento ha donado algún representante del mundo boxístico.

“Voy a donar el 50 por ciento del dinero que ganaré por la pelea con Joshua a los incansables héroes en la pelea contra el coronavirus”, dijo Pulev al diario alemán Bild, según la agencia Reuters. “Se lo daré a los doctores, enfermeras y hospitales que necesitan equipo para lidiar con este virus”, añadió Pulev. El pugilista, de 38 años, iba a pelear con Joshua, campeón pesado de la Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo, el 20 de junio en el Tottenham Hotspur Stadium; combate que fue aplazado con fecha a definir por el promotor Eddie Hearn, que maneja al boxeador británico.

Por otra parte, La Asociación de tenistas profesionales femeninas (WTA) anunció ayer el lanzamiento de una campaña denominada “WTA 4 Love”, con la que busca apoyar a distintas instituciones, entre ellas hospitales y escuelas, en el marco de la pandemia de coronavirus. Este respaldo consistirá en donaciones de equipos y suministros médicos, alimentos y otro tipo de recusos.