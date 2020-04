Prohíben el regreso de jujeños sin autorización

Anoche el gobernador Gerardo Morales informó que durante una semana quedará prohibido el regreso de jujeños que están en otras provincias. El COE no autorizará nuevos ingresos hasta que haya plazas hoteleras disponibles donde puedan cumplir la cuarentena de 14 días.

En el informe del COE Morales indicó que endurecerá la frontera sanitaria provincial y que queda prohibido el regreso de jujeños que están en otras provincias que no tengan la autorización del COE. "No se manden sin autorización porque en Pampa Blanca no los vamos a dejar entrar", dijo el mandatario provincial al mismo tiempo que explicó que le pidió al ministro de Transporte de la Nación que no autorice más colectivos hacia Jujuy.

"No vamos a dejar entrar a jujeños que vengan en colectivos, autos y trafics que no tengan la autorización del COE provincial, esa autorización depende de la disponibilidad que hay en los hoteles para que hagan la cuarentena de 14 días", sentenció.

"Estamos esperando los test srápidos que están viniendo de los Estados Unidos. Necesitamos el test rápido y una aplicación que está lista, para hacer el seguimiento a los jujeños que deben hacer cuarentena y así seguir sosteniendo la barrera sanitaria", explicó.

Dijo que por una semana no se autorizarán más ingresos a Jujuy y que luego se evaluarán las prioridades de aquellos que quieren volver. "Quiero advertir que no los vamos a dejar entrar, y no vamos a poner en riesgo el esfuerzo que estamos haciendo los que nos quedamos acá. Tienen que esperar", ratificó.

Por otro lado, el mandatario felicitó a la población por el cumplimiento del uso del barbijo y aseguró que los sucesos que ocurren en el mundo muestran que el virus nos interpela como sociedad y que el mundo será distinto tras esta pandemia.

En tanto, el titular del COE, Omar Gutiérrez, indicó que por octavo día no se registraron nuevos casos de coronavirus y que hay un caso sospechoso que será analizado en la jornada de hoy. Mientras que hay 1.310 personas que continúan bajo vigilancia epidemiológica y 666 que ya finalizaron ese período.

Gutiérrez pidió a la población sostener todas las medidas de prevención y advirtió que el uso del barbijo no protege de contraer el virus sino que es una medida más para el cuidado de la salud.

También solicitó a la población seguir unida haciendo frente a este virus y alertó que la única forma de lograr minimizar el daño es manteniendo el distanciamiento social para frenar el contagio.

En tanto, el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, informó que son hoy 820 personas que continúan en cuarentena en hoteles y 41 personas ya se fueron a sus hogares. También anunció que ayer se hicieron más testeos cuyos resultados estarán hoy y permitirán determinar si más trabajadores puede retornar finalmente con sus familias.