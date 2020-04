Entregaron 500 barbijos en Purmamarca

La recepción por parte de los vecinos fue muy buena y destacaron la iniciativa, ya que muchos no contaban con este elemento necesario para poder salir a las calles.

La Unidad de Gestión de la Unión Cívica Radical sede Purmamarca entregó en la mañana del viernes más de 500 barbijos sociales de forma gratuita a vecinos del pueblo y de comunidades cercanas como Chalala, La Ciénaga, Quisquiri, Coquena, entre otros parajes de la jurisdicción.

Ante la medida declarada por el gobierno provincial de uso obligatorio de barbijo sanitario, mascarilla o barbijo social casero (Decreto N° 760), los integrantes de esta Unidad, conformada por jóvenes y adultos, se pusieron manos a la obra desde el pasado miércoles para llegar a confeccionar una gran cantidad de cubre bocas caseros que cumplen con las recomendaciones necesarias para su uso.

La producción se realizó en diferentes grupos y desde distintos hogares que se sumaron a la iniciativa. Posteriormente los colocaron en bolsitas esterilizadas para salir a repartir en las primeras horas de la mañana del viernes.

Los jóvenes, recorrieron las calles del pueblo para realizar la entrega, pero también fueron casa por casa, principalmente, en los hogares donde viven adultos mayores. Asimismo el legislador también recorrió las comunidades de Chalala, La Ciénaga, Patacal, Quisquiri, barrio 18 de abril, entre otros parajes.

La recepción por parte de los vecinos fue muy buena y destacaron la iniciativa, ya que muchos no contaban con este elemento necesario para poder salir a las calles a realizar compras o trabajos que se encuentran autorizados y de esta manera no pagar la multa de $1000, que se aplica en caso de no llevarlo.

En la comunidad indígena de Coquena

Ítalo Guanuco, presidente de la comunidad indígena de Coquena, también comentó que el día jueves realizaron la confección de 60 barbijos sociales para entregar a los vecinos de este lugar, sobre todo en las primeras horas del viernes para que puedan ir a realizar las compras necesarias al pueblo de Purmamarca, la comunidad, también conocida como barrio 18 de abril, se encuentra ubicada a 3 kilómetros de Purmamarca, al frente de El Cruce, entre las rutas nacionales 9 y 52.