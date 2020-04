No hay nuevos casos de Coronavirus en Jujuy

El día de hoy la provincia no detectó casos positivos de coronavirus por noveno día consecutivo lo que mantiene el número de 5 casos, de los cuales tres ya se encuentran recuperados.

A su vez, 62 personas fueron evaluadas desde el inicio de la epidemia, de los cuales se descartaron 57. "Al momento actual ya no quedan caso sospechoso en estudio" aseguró el doctor Gutierrez "los que ingresaron en las últimas 24 horas fueron descartados" resaltó.

"En vigilancia hay 1300 personas, no son casos sospechosos, sino que ingresaron a la provincia durante 14 dias los vamos siguiendo y viendo que no tengan síntomas

675 personas finalizaron el seguimiento

"Hay que seguir cumpliendo con las normas del lavado de manos la cual ha sido la estrategia más contundente que influyó en las enfermedades por vía respiratorias. Fue muy eficaz ya que nuestras manos pueden transportar virus", señalo Gutierrez.

En tanto también se refirió al uso de barbijo y mencionó que "acompañamos el barbijo como medida que aisladamente no sirve, porque tiene que ser un complemento de las otras medidas. No nos protege de contraer una infección, nos sirve para proteger a los demás".

Por otra parte, el ministro de seguridad Ekel Meyer se refirió a los inconvenientes que surgieron en los últimos días para obtener el permiso único lanzado por nación y aseguró que "han recibido infinitos llamados al respecto".

"La pagina no funciona o no han podido acceder los jujeños al permiso habilitantes y conforme a esto no se ha podido satisfacer los pedidos de todos los jujeños. Es por esto que a partir de mañana y por tiempo indeterminado se va a mantener vigente el permiso autorizado por el gobierno de la provincia".

En tanto, el ministro de salud Gustavo Bouhid pidió "conciencia para cuidar a nuestros adultos mayores. Venimos muy bien desde el punto de vista epidemiológico", aseguró.

El dooctor Jure también dedicó unas palabras de agradecimiento al pueblo jujeño por el acompañamiento que va teniendo a las medidas impuestas por el gobierno provincial "quiero agradecerles a todos. Hoy tuvimos la oportunidad de recorrer las calles junto al doctor Gutiérrez y observamos en la población una gran adherencia al uso del barbijo social".

"Esto nos habla de la solidaridad de nuestro pueblo y lo importante es que se hayan puesto en lineamiento para poder trabajar todos juntos.Les agradezco de corazón, porque esto significa que de esta manera debemos trabajar. Mantengamos la higiene adecuada, el distanciamiento social y el lavado de mano sumado el uso del barbijo social", concluyó