La cuarentena golpea al sector gastronómico y hotelero

La gastronomía y hotelería han sido uno de los rubros más perjudicados por la cuarentena dispuesta para contrarrestar la propagación del coronavirus en la provincia. Desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) Jujuy, advirtieron que ante esta situación ambos sectores se encuentran con más del 80 por ciento de la actividad paralizada, lo que afecta a más de 3.600 empleados en blanco y a más de 2.000 en situación informal.

En la mayoría de los casos, indicaron que algunos negocios no han pagado aún a sus empleados los sueldos del mes de marzo; en tanto que saben que en algunos locales del norte de la provincia sólo efectivizaron un porcentaje del salario. En este contexto pidieron "solidaridad" por parte del sector empresarial, para que los trabajadores puedan contar con un paliativo para sobrellevar la crisis.

Además, repudiaron el accionar de algunos propietarios que ante esta situación adelantaron las vacaciones de sus empleados y otros emitieron telegramas de suspensión, por lo que aconsejaron a sus afiliados hacer la denuncia al teléfono que habilitó el Ministerio de Trabajo del Gobierno nacional. A su vez, la Uthgra denunciará este lunes a las empresas que están obrando de mala fe y perjudicando a los trabajadores que también son los principales afectados por la pandemia. "Son muy pocos los empresarios que están pagando el sueldo y preocupándose por los trabajadores", dijo a El Tribuno de Jujuy el secretario general, Juan Carlos Martínez.

Al mismo tiempo indicó que pese a las medidas de contención que está aplicando el Gobierno nacional como auxilios para las pymes o el retorno de los Repro, no son flexibles para afrontar el pago de los sueldos. También señaló que el sector financiero, que se ha venido beneficiando desde hace años con buenos ingresos, debería hacer un esfuerzo otorgando créditos blandos a las empresas, al menos para poder afrontar los sueldos de sus trabajadores.

En lo que concierne a la actividad hotelera, mencionó que el sector se encuentra inactivo y en pocos casos, funcionan como hospedaje de aislamiento de algunas personas que regresan de otros destinos y deben cumplir con la cuarentena.

Esperan ayuda de provincia

Se sabe que ante esta situación, algunos locales de comida optaron por implementar la modalidad de delivery pero, según expresaron a nuestro diario al menos cuatro propietarios, no logran alcanzar ni el 30 por ciento de las ventas habituales. De esta manera, tanto del sector sindical como del empresarial consultado, expresaron su anhelo de que el Gobierno provincial adopte medidas tendientes a apoyar al sector gastronómico y hotelero. Esto podría ser algún tipo de exención de los plazos para el pago de tributos provinciales, como también lanzar algún tipo de crédito a través del Banco de Desarrollo que les permita dinamizar sus negocios y cumplir con las obligaciones salariales de sus empleados.

Servicio delivery, afecta a algunos y beneficia a otros

Por la pandemia de coronavirus los restaurantes no pueden brindar atención al público en sus instalaciones, pero sí hacerlo a través de delivery. En este sentido, el Tribuno de Jujuy consultó a propietarios de locales gastronómicos para conocer cómo afrontan la situación. Según expresaron desde una parrillada ubicada en la zona céntrica, antes de la emergencia sanitaria tenían “buenas” ventas y ahora, con la modalidad delivery no logran alcanzar ni el 10% de las mismas; mientras que en otros locales aún no logran recaudar ni el 30% de antes. Y es que sostienen que a modo de ayuda, sería necesario que las autoridades gubernamentales permitan el ingreso de al menos a cinco personas al local, llevando adelante las medidas de prevención, para de esa manera poder generar ganancias y traer alivio al sector que últimamente está siendo afectado por la inactividad. También señalaron que el bajo consumo de los clientes se debe a que algunos comercios como supermercados, vienen efectuando remarcaciones en los productos y por ende las personas se limitan a gastar sus ingresos en medicamentos y otros productos esenciales.

Esperan nuevas medidas

Mientras tanto, en otra casa de comida advirtieron que las ventas vienen en “picada” y están amoldandose a la modalidad delivery, debido a que esta situación los tomó por sorpresa y deben buscar la manera de generar ventas para afrontar gastos. Asimismo, apuntaron que se encuentran en tratativas sobre la situación del sector con la Unión de Empresarios de Jujuy, la Cámara de Turismo y referentes de otras instituciones para ver de qué manera poder llevar adelante medidas que ayuden a afrontar los sueldos de los empleados, el pago de servicios e inclusive de los alquileres. De esta manera, hicieron conocer que se presentó una propuesta al Gobierno provincial y esperan una respuesta entre el próximo lunes o martes.

Una crisis que trajo ventas

En contrapartida, otros comercios dedicados a la venta de comida señalaron que la emergencia sanitaria les resultó beneficiosa por cuanto están pudiendo promocionar sus productos que antes eran desconocidos y además abarcan barrios que antes no solicitaban sus servicios. Sin embargo, no negaron que la situación es crítica, debido a que el consumo del cliente mermó y esperan poder seguir manteniendo las ventas en lo que dure el aislamiento.