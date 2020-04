"Antes de agosto no volvería", dijo Nicolás Russo

El presidente de Lanús Nicolás Russo anticipó que "antes de agosto no volvería a jugarse al fútbol" en la Argentina, a consecuencia de la prolongación de la pandemia por el coranavirus.

"Antes era más optimista, pero como viene el panorama, estimo que antes de agosto no volvería a jugarse y ver de que forma podría hacerse", señaló Russo, miembro del Comité Ejecutivo de la AFA, en diálogo con Télam.

"Con un poco de suerte, a fin de junio recién podrían volver a los entrenamientos normales los planteles; a partir de ahí necesitarán un mínimo de 45 días de preparación para competir, por lo que hasta agosto no puede haber competencias", remarcó el dirigente.

Sobre los ascensos y descensos, de los que tanto se habla, el directivo -como en anteriores contactos- subrayó que "no hay nada definido porque no se trató nada: es puro bla bla blá lo que se dice", apuntó.

En cuanto a la prolongación de los contratos de aquellos profesionales que vencen en junio próximo, Russo sostuvo: "Hasta que no se sepa cuándo se vuelve a jugar no habrá ninguna determinación, porque la AFA como cualquier otra asociación debe definir si aplica o no la sugerencia de la Fifa", dijo.

Russo también manifestó que "de acuerdo a la época en que se pueda competir, se verá si continuamos con los torneos que estaban en disputa o se comienza una nueva temporada. Y de esto dependerá la situación de los contratos", expresó.

Por último, por versiones sobre el interés por dos jugadores de su club, el volante ofensivo Marcelino Moreno, pretendido por Atlético Mineiro, de Brasil, y el delantero Pedro De La Vega, por el Atalanta, de Italia, el presidente fue tajante: "No hay nada, son habladurías, que ningún club en el mundo hoy puede formalizar una oferta por algún jugador si nadie sabe cómo seguirá esta historia", aseguró.

Por otro lado, en el club Olimpo de Bahía Blanca resolvió intimar al delantero de su plantel profesional, Fabricio Lenci. por romper el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno, a partir de la irrupción del brote de coronavirus.

La institución, que actúa en el Torneo Federal A, le envió una carta documento al exjugador de Argentinos Juniors por abandonar la ciudad de Bahía Blanca "sin avisarle a nadie, ni siquiera al entrenador", dijo el vicepresidente primero Alfredo Dagna, en una nota que reprodujo el diario La Nueva Provincia.

Lenci, de 36 años, dejó la ciudad bahiense rumbo a San Nicolás para atender "cuestiones familiares", que estarían emparentados con una enfermedad de su madre.

"Cuando arrancó este tema del coronavirus decidimos que era mejor que todos los integrantes del plantel se quedaran en Bahía, entrenándose con un plan de trabajo especial", continuó el dirigente.

"Creímos que esto iba a pasar rápido", afirmó Dagna.

No abrirán libro de pases

El director legal de la Fifa, el español Emilio García Silvero, confirmó ayer que el próximo 1 de julio “no se abrirá el mercado” de pases debido a la pandemia del coronavirus que mantiene suspendidas las actividades deportivas. “Fifa no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio pero las ventanas de transferencias no van a ser las mismas y los jugadores no van a poder ser inscritos. El 1 de julio no se abre el mercado”, manifestó el dirigente en diálogo con Cadena Cope.

En la misma línea, añadió: “Si una cesión finaliza el 30 de junio, el jugador, teóricamente, debería volver a su club pero la ventana de inscripción no estaría abierta y no se le tramitaría la ficha”. Además, García Silvero no descartó la posibilidad de que haya varios períodos para realizar contrataciones: “Puede haber varias ventanas. Va a depender del inicio y del final de cada competición. La idea es que las ventanas acaben justo antes de empezar cada campeonato y no tienen por qué coincidir”, dijo.

Días atrás, La Fifa oficializó su pedido para que todos los protagonistas involucrados flexibilicen las decisiones respecto del término e inicio de las ventanas de fichajes, incluida la duración de los contratos de las presentes temporadas, que se extenderán ante la demora que provocó la pandemia del coronavirus. En un comunicado oficial, el órgano rector del fútbol mundial explicó que, a causa del impacto sin precedentes, trabajó en la elaboración de “una serie de recomendaciones y directrices que permitan hacer frente a algunas cuestiones prácticas consecuencia de la pandemia”.

Entre ellas, como destacada, propuso que “los contratos que normalmente vencen al final de la temporada se amplíen hasta el momento en el que realmente termine la temporada”. “Esta medida se corresponde con la intención original de las partes al firmar el contrato y contribuirá a preservar la integridad y la estabilidad del deporte. Un principio similar se aplica a los contratos cuyo inicio estaba previsto para el principio de la próxima temporada: su entrada en vigor se pospondrá hasta el inicio real de la misma”, explicó. Asi se maneja Fifa por estos tiempos tan complejos una entidad creada en 1904 que tiene su sede en la cuidad suiza de Zurich.