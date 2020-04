"Héroes anónimos", definió Lionel Messi al personal de salud

El capitán de seleccioinado argentino de fútbol e ídolo de Barcelona de España, Lionel Messi, envió ayer un mensaje para los trabajadores de la salud, a quienes denominó "héroes anónimos", para expresarles su "más profundo agradecimiento" por la labor realizada en medio de la pandemia del coronavirus.

Messi, en los primeros días de la cuarentena, donó un millón de euros para hospitales de España, donde reside, y Argentina.

"Ayer (por el sábado) terminaba la Semana Mundial de los trabajadores de Salud y, junto a Unicef, quiero hacerles llegar mi más profundo agradecimiento por la tarea que realizan", manifestó Messi a través de su cuenta de la red social Instagram.

Y agregó: "Héroes anónimos que soportan largos días y noches lejos de sus familias, para que las nuestras estén a salvo del covid-19".

"Por continuar, pese a todo, su noble compromiso de cuidar a las mujeres embarazadas, y mantener a las niñas, niños y adolescentes protegidos", concluyó el astro argentino.

La "Pulga" se encuentra cumpliendo el aislamiento junto a su familia en Barcelona a la espera de la reanudación de los entrenamientos pese a la falta de precisiones.

Horas antes, Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, compartió una foto de la pareja junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, para desear felices Pascuas en una celebración atípica por la cuarentena.

España registró un total de 619 muertos por coronavirus en 24 horas, por lo que la cifra de fallecidos volvió a ascender en comparación con el sábado, que había tenido 510 y venía en baja, y ya son casi 17 mil los fallecidos.

Piden tests previos

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) le pidió a la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) la realización de tests previos de coronavirus para sus afiliados y el impedimento a firmar autógrafos por "seguridad higiénica" cuando se restablezca la competencia.

Además, el sindicato de jugadores de España estimó que, en asistencia de profesionales de la salud, es probable que se necesiten "como mínimo dos semanas de pretemporada" para reacondicionarse física y futbolísticamente para la competencia.

"Se recomienda igualmente, evitar la firma de autógrafos, fotografías y entrevistas presenciales, para minimizar el posible riesgo de contagio. Será obligatorio para los clubes contar con una empresa especialista en desinfección y contar con provisiones suficientes de material de protección individual, así como geles hidroalcohólicos para desinfección de manos en sus instalaciones", sostuvo la AFE, que cuenta con más de 10 mil afiliados.

"El objetivo fundamental de este documento es establecer unas pautas para preservar la salud y la seguridad de los futbolistas en su vuelta a la actividad tras el estado de alarma", agregó.

Sin entrenamiento

El Comité de Seguridad Deportiva de España recordó ayer que los entrenamientos de cualquier disciplina deportiva "están prohibidos" mientras dure el estado de alarma ordenado y prorrogado por el Gobierno español ante la pandemia de coronavirus.

De esta manera, se abortó la intención del club Real Sociedad de regresar a las prácticas hoy, algo que está expresamente vedado en el decreto del Gobierno español que puso en vigor la cuarentena desde el pasado 14 de marzo.

En su artículo 10, la disposición del Ejecutivo español señala que "se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto". Ese anexo delimita que las instalaciones que deben permanecer cerradas son las siguientes: locales o recintos cerrados; campos de fútbol, rugby, béisbol, baloncesto, balonmano, pistas de atletismo y estadios". Es decir, el Gobierno español es contundente al respecto.

Vittor, desesperado por volver de Arabia Saudita

La pandemia del coronavirus paralizó el fútbol y la situación generó muchas problemáticas. Más allá de los inconvenientes económicos y deportivos que están teniendo los clubes, ahora se suman problemas sociales, como los que tiene Sergio Vittor en Arabia Saudita, donde según él, vive solo, encerrado y sin poder volver al país.

“Si me contagio de coronavirus en el camino, no me importa, con tal de volver a mi país. Ya ni me importa contagiarme, a ese punto llegué”, comenzó el “Chino”, quien supo jugar en Gimnasia en Jujuy, Independiente, Racing y Defensa, entre otros clubes. “El 13 de marzo ya no se podía ni ir al club para entrenarnos. Estamos encerrados desde entonces. Mi esposa no llegó a viajar desde Buenos Aires. Vivo solo en un complejo cerrado, construido por Estados Unidos para militares norteamericanos”, agregó el defensor-volante.

Asimismo, el actual jugador del Damak de Arabia Saudita explicó su situación: “En Arabia estamos tres futbolistas argentinos. Leonardo Gil, Cristian Guanca y yo. Tengo de compañero a Emilio Zelaya, pero él pudo irse a Chipre, donde está su familia. El club ya me autorizó a que me vaya, pero queda en mí buscar la forma. Estamos tratando de conseguir un vuelo privado desde Yedá, donde está Gil, hasta Madrid y ahí enganchar algunos de los aviones de repatriación que manda el canciller Felipe Solá”. En la misma línea, continuó: “Ponemos lo que haga falta para irnos. En otra circunstancia lo pensaría, pero ahora no me importa: me quiero ir a la Argentina. Cuando pasa algo como esto del coronavirus, uno se da cuenta de que los más importantes son los seres queridos. Si mañana me dicen ’tenés que pagar 20 mil dólares por un vuelo privado’, le digo ’tomá’, no importa , aunque deje de ganar. Lo pago con los ojos cerrados”.

Al momento de explicar su estilo de vida, Vittor comentó: “Todos los días son una aventura nueva. No puedo dormir. Concilio el sueño a las seis, siete de la mañana, me levanto a las 10. Todos los días es igual. Pierde calidad de vida, se acuesta a cualquier hora, no duerme. Estoy más solo que un perro”, concluyó.

Volvió Affranchino

El volante ofensivo argentino Facundo Andrés Affranchino regresó anoche al país después de estar varado por la pandemia de coronavirus, en la ciudad de Riobamba, Ecuador, donde integraba el plantel de Centro Deportivo Olmedo, El mediocampista, de 30 años, pasó a integrar el equipo ecuatoriano a comienzos de año cuando se anunció su pase desde Villa Dálmine, club de la Primera Nacional. Pero los dirigentes de la institución del país andino no respetaron el contrato habilitado por la Fifa y el jugador no pudo percibir el dinero convenido, según informó el propio futbolista desde su cuenta de Twitter hace unos días.

Por lo tanto, el exRiver Plate se desvinculó de Olmedo por no cumplimiento del acuerdo, lo que sumado a la pandemia de coronavirus que en Ecuador alcanzó un alto grado de infectados, hizo que el jugador decidiera su regreso al país.