"La economía argentina se va a achicar 10 puntos por el efecto de la pandemia"

¿Cuál es la lectura que hace usted de la extensión de la cuarentena?

Acá es donde empieza esta dicotomía que están tratando de instalar muchos y que es elegir entre salud o economía, cuando en realidad pueden ser las dos. No se trata de una o de la otra, sí se está priorizando la salud, pero no hay que descuidar la economía.

Una vez que tengamos en claro eso, lo que dijo el presidente el otro día en conferencia de prensa es importante y transmite tranquilidad, porque aseguró que va a haber ayuda para todos los sectores, ahora hay que ver cómo se instrumenta esa ayuda.

En el caso de las Pymes por ejemplo, hay muchas quejas todavía porque muchas denuncian que no recibieron esa ayuda de los créditos a tasa 24%.

¿Son efectivos los créditos a tasas del 24%?

Hay una problemática muy grande entre los anuncios y la implementación de esos anuncios. Todavía esas ayudas no llegaron efectivamente a las empresas.

Las medidas de asistencia del Gobierno para los sectores más vulnerables, ¿son apropiadas?

El problema o la crítica es muy grande porque estas ayudas o asistencias no están llegando a la gente, y pasa el tiempo y son numerosos los sectores económicos que siguen en caída. Cuando hablo de sectores me refiero al común de la gente, no hablo de las grandes empresas, que siguen sin tener ningún tipo de ingresos y hay que seguir viviendo.

Entonces, en materia económica ¿cuál es el escenario de la extensión del aislamiento social obligatorio?

Lo que hizo el Gobierno ahora, en la última conferencia de prensa, es tirarle la pelota a las provincias. A partir de ahora es fundamental la rapidez de los Ejecutivos provinciales para implementar o exceptuar sectores de la población de este aislamiento.

Para mí, el mensaje más importante fue ese. El Gobierno nacional va a analizar el pedido de los gobernadores, por eso tienen que moverse rápido para solicitar que se exceptúe de este aislamiento a pequeñas localidades o a ciertos sectores .

Por ejemplo nosotros en el NOA, tanto Jujuy como Salta, por suerte tenemos muy pero muy pocos contagios, por lo cual hay muchos sectores o áreas que podrían entrar en esa excepción de aislamiento.

A mí lo que me parece importante y creo que se debería hacer desde el punto de vista económico es tratar de exceptuar a los cuentapropistas, que son los que peor la están pasando. Los cuentapropistas son el jardinero, el que tiene una pequeña mercería, un pequeño bar.

De acá hasta que se termine el aislamiento ¿cómo se imagina la economía argentina?

La verdad es que veníamos de una situación complicada intentando recuperarnos. Estábamos en un párate económico muy fuerte, una inflación del 50% y con una deuda insostenible, tan insostenible que había que renovar esa deuda, lo que terminó pasando ahora, decir que no se la puede pagar, ante esa situación nos agarra esta pandemia.

La situación económica del país está muy complicada porque la Argentina no tiene las herramientas que tienen otros países para salir de esta recesión económica como consecuencia de esta pandemia.

Porque Estados Unidos o Europa se pongan a emitir dólares o euros, el mundo les cree que no va a haber inflación, porque aparte tienen una inflación anual del 1%, entonces pueden hacerlo sin ningún respaldo. Después los sacan de nuevo sin que haya un impacto inflacionario o una falta de credibilidad, en cambio, Argentina, con una inflación del 50% y con un déficit crónico, si emite pesos para tratar de sacar adelante la economía es muy probable que tenga un impacto en la inflación y ese es el gran miedo que hay.

No se sabe con qué herramientas se va a tratar de sacar adelante a la economía argentina una vez que esto se empiece a normalizar.

¿La deuda externa complica más la situación?

El Gobierno está trabajando en el tema. La Argentina venía mal y que a eso se le suma la pandemia. Ya anunció que la deuda local no se va a pagar este año, sino el año que viene, no así la deuda que está bajo jurisdicción norteamericana, que es la que nos generó muchos problemas en el pasado y se está renegociando.

¿Cómo afecta esta pandemia al PBI?

No hay números hasta ahora, pero lo que se está esperando es una caída de dos dígitos, entre el 10 y 11 por ciento. Hasta ahora, se estima que la economía argentina se va a achicar 10 puntos como consecuencia de la pandemia.

¿Qué medidas implementaría en el NOA?

Acá hay que ver la destreza de los gobiernos provinciales para ser rápidos y exceptuar de este aislamiento a aquellos que si se pueden exceptuar y que van a ayudar a empujar as economías regionales

En Jujuy, como en Salta hay que apoyar ya al campo, tratar de exceptuar o ayudarlos. A diferencia del Turismo, que es otro de los sectores más importantes de estas provincias, que no se puede tocar porque realmente esta frenado, entonces hay que impulsar al campo.

Si estuviera en el equipo económico que asesora al presidente, ¿qué medidas recomendaría?

Me parece acertado que las provincias se encarguen de analizar el aislamiento, es una buena medida dado que permite que cada provincia que conoce mejor su problemática tenga excepciones que capaz que desde el Gobierno nacional no se ve.

Lo que no me parece muy bueno es que tarden tanto en implementarse todas estas ayudas que se están anunciando a nivel nacional. Tengamos en cuenta que muchas empresas ya están contando con esa ayuda, esos préstamos al 24% pero después resulta que cuando van al banco no es tan fácil adquirirlos.

Hay sectores que siguen bien y hay sectores que están muy comprometidos.

¿Cuáles son esos sectores?

Todos los que tengan que ver con turismo, negocios en los cuales haya aglomeración de gente, restaurant, bares, tiendas de ropa, universidades, carpinterías, pinturerías. Todo lo que no sea de alimento, tendría que llegarles una ayuda.

Para mí sería importante que haya financiamientos a tasas más bajas que el 24%, está bien, son tasas que hacen que pierdan plata los bancos, pero no me parece que sea una gran pérdida en comparación con que están perdiendo todos los demás sectores.

Ahora se extendió el plazo para pagar la tarjeta de crédito, pero con tasas de interés que están arriba del 40%, entonces, ¿dónde me están ayudando?.

Sería bueno que todas estas prórrogas en todos estos vencimientos se hagan con un costo financiero cero, eso si es una propuesta que hago al Gobierno.