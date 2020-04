Crisis de la actividad turística

La situación de la actividad turística de nuestra provincia es, sin lugar a dudas, uno de los principales temas de preocupación tanto en las regiones que tienen allí el eje principal de su actividad económica como en el conjunto de la provincia. Por ello conversamos con Matías Pemberton, presidente de la Asociación de Turismo de Quebrada y Puna.

Empezó por decir que "entre las distintas instituciones del sector privado, Unión de Empresarios, Asociación de Agencias de Viaje, Boreau de Eventos, Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines, Asociación de Hoteles de Turismo, Cámara de Transportes y nosotros, hemos conformado la Mesa de Turismo, para debatir y reunirnos con el Ministerio del Turismo de la Provincia para ver qué soluciones le encontramos a esta crisis que nos han provocado la pandemia y la cuarentena".

"Hasta ahora hemos tenido un par de reuniones virtuales entre nosotros, y hemos ido ya a una primera reunión el martes pasado con los ministros de Turismo, de Economía y de Trabajo de la provincia, un poco para plantearles la problemática, las necesidades y ver qué proponían ellos. Sabemos que es una provincia pobre, que no dispone de recursos y ni siquiera dispone de un banco propio para poder salir a hacer un salvataje. El único banco que tiene la provincia es el de Desarrollo, que tampoco tiene fondos", señaló.

Pemberton explicó que "como primera acción, diseñamos entre todos una encuesta que salió el viernes a circular, y que debemos completarla hasta el lunes a la noche porque el martes volvemos a tener reunión. La encuesta busca determinar cuál es el impacto económico de esta crisis en el sector turismo, que involucra a toda la hotelería, la gastronomía, las agencias de viajes, de excursiones, todo el comercio artesanal, a los artesanos, al transporte y a un montón de otros actores indirectos".

El alcance de esta crisis, dijo, "acá en la Quebrada, donde los pueblos viven mayoritariamente del turismo, no sólo tiene que ver con el trabajo directo sino también, indirectamente, con los almacenes, las despensas, las farmacias que tienen un volumen distinto de negocios cuando la actividad turística está en funcionamiento. La Mesa que se conformó es de nivel provincial, porque en realidad la problemática es la misma para todos".

Aclaró que "si bien el turismo es más fuerte en la Quebrada, es algo que se ve reflejado en toda la provincia. La realidad es que actividades como la gastronómica, en la ciudad de San Salvador, está tan parada como nosotros. Y tenemos en cuenta que el mismo gobernador, en sus discursos de apertura de sesiones, ha hablado de la cantidad de empleo directo e indirecto que genera el turismo, y la cantidad de ingresos que le genera a la provincia".

Continuó diciendo que "hay cantidad de empresas micro, pequeñas y medianas que tienen riesgo serio de quebrar, porque hay muchos prestadores que alquilan locales donde desarrollan su actividad, lo que se suma al costo de personal que tenemos, de los empleados. A partir de abril el Gobierno nacional pagaría un sueldo mínimo, vital y móvil por empleado registrado, lo que ayudaría a paliar un poco, pero hay costos fijos muy altos en alquileres y servicios, aunque los servicios están postergando vencimientos".

Agregó que "los impuestos provinciales están postergados al 30 de abril, y seguramente esa postergación se va a ampliar 30 o 60 días más, y las medidas nacionales recién ahora se están empezando a reglamentar y a volverse atractivas, aunque no son suficientes. Pero todo en lo que se nos pueda apoyar va a venir bien, porque lo importante hoy es tratar de salvar a las empresas. Nosotros, a diferencia del comercio y de otras actividades, no tenemos stock. Si un comercio vende algo, abre el local y tiene la mercadería, pero cada noche que pierdo de vender es mi noche de alojamiento, mañana ya no es la misma". Describió entonces "el daño como irrecuperable, sumado a que va a llevar más tiempo que la actividad se reactive. Va a llevar mucho tiempo hasta que se vaya abriendo la frontera, a nivel provincial, regional, nacional e internacional. Estamos en contacto con las distintas instituciones a nivel nacional, como la Cámara Argentina de Turismo, así como con el Ministerio de Turismo de la Nación, y nos dicen que la perspectiva es que por lo menos seis meses van a pasar hasta que esto se reactive".

A fines de este mes podrían ser notorios los quebrantos

El presidente de la Asociación de Turismo de Quebrada y Puna, Matías Pemberton, enumeró que “es mucha la gente en la Quebrada que depende del turismo. Los datos que tiene el sindicato de los gastronómicos, la Uthgra, habla de alrededor de 6.000 empleados, incluyendo los de hotelería, pero además está todo lo que es comercio, agencias de viaje, transporte. Son muchos los puestos de trabajo. Y hay mucho unipersonal, mucha empresa familiar, donde es difícil de relevar”. Al día de hoy, informó que no hay tantos quebrantos “porque hasta el 16 de marzo hubo actividad, hubo facturación, y con eso creo que se ha podido cubrir los costos de este mes, pero a partir de fines de abril, principios de mayo, va a empezar a ser más notorio y van a empezar a aparecer casos reales de empresas que no puedan sostenerse. Las medidas nacionales son para principios de abril en todo lo que es cargas patronales, entonces se supone que en mayo vamos a tener esa ayuda, y debiera sostenerse un par de meses más y de ahí ver cómo se sobrevive”.

Finaliza diciendo que “desde la provincia se está lanzando en las redes una campaña apoyando el Quedate en Casa. Somos conscientes que es lo mejor que nos puede pasar, porque a nivel salud es importante que se hayan tomado estas medidas a tiempo para que no nos pase lo que está pasando en otros países, pero se agrega que ahora "quédate en casa, nuestros paisajes van a seguir estando’, un poco para mantenernos en la mente de la gente, y que cuando empiecen a levantarse las cuarentenas nos tengan presentes para ir planificando sus viajes”.