Familias y docentes ante el estrés de las clases virtuales

Muchas familias no tienen acceso a internet o carecen de competencias tecnológicas para poder ayudar a sus hijos.Hay malestar de docentes por descuentos desde mil hasta 12 mil pesos. Piden cobrar presentismo y frente a alumnos.

El cambio de escenario que implica la cuarentena para prevenir el avance del Covid-19 pone a familias, alumnos y docentes en un lugar totalmente nuevo donde la confusión, preocupación y la frustración de no poder cumplir con la realización de las tareas virtuales de forma óptima, es el común denominador.

La pandemia obligó a suspender las clases y se estima que esa situación se sostendrá hasta el mes de junio. Ante esa situación las autoridades educativas provinciales impulsaron las clases virtuales que demandan ciertas condiciones que no están dadas en toda la población. La falta de acceso a internet y el alto costo es uno de los principales obstáculos, tanto para docentes como alumnos. Por otro lado la deficiente y dispar competencia en el manejo de la tecnología afecta a docentes de mayor edad y a padres con menor acceso educativo.

El Tribuno de Jujuy dialogó con docentes y padres para conocer las diferentes realidades de las familias jujeñas ante este nuevo desafío.

Mercedes Sosa, docente secundaria de escuelas de Tilcara y Humahuaca indicó que durante el fin de semana los docentes expresaron mucho malestar por los descuentos que hubo en los sueldos. "Tenemos denuncias que recibieron descuentos desde los mil pesos hasta 12 mil. Esto genera un malestar que nuestro gremio no está atendiendo. Sentimos esta situación como maltrato cuando estamos haciendo un enorme esfuerzo para cumplir con nuestro trabajo contemplando las diferentes realidades de las familias", señaló.

Por otro lado indicó que pese a este malestar con un esfuerzo inmenso están cumpliendo su trabajo de forma on line, lo que demanda que estén dedicados a ello muchísimas horas al día. "Estamos atravesando situaciones de mucha preocupación porque somos conscientes que no estamos pudiendo llegar a todos los estudiantes. La pandemia dejó al descubierto situaciones de la realidad muy distinta. Ya que parece que partimos de la suposición que todos los estudiantes de la provincia tienen un espacio donde estudiar y un celular con conectividad. Esto no es así", afirmó.

Explicó que la situación genera mucho estrés en los alumnos, "muchos tienen vergüenza de expresar que no tienen datos o que no tienen un celular y los docentes que no manejan la tecnología están siendo ayudados por hijos o nietos. Todas son situaciones angustiantes", describió Sosa.

La docente manifestó que sumado a esto hay que trabajar para levantar el ánimo de muchos alumnos que no participan, lo que demanda diferentes estrategias que refuercen el vínculo. "Esto lo hacemos en cualquier horario, los fines de semana, feriados o cuando ellos pueden hacerlo y cuando quieran charlar o manifestar como se sienten", expresó.

Respecto a la provisión de contenidos multimediales de parte del Ministerio de Educación indicó que se habilitó la pagina www.jujuya prende.gob.ar que provee contenidos, pero esto demanda que todos los alumnos tengan conectividad y los que no la tienen quedan fuera. "Eso demanda que el docente busque alternativas. Hay localidades como Huella donde ni siquiera llega la señal de celular" ejemplificó.

Por otro lado, indicó que existe la presión de los supervisores que piden evaluaciones, estadísticas de participación e informes de rendimiento. "En algunos casos son muy exigentes e incluso toman asistencia por Whatsapp a docentes y alumnos", detalló.

Conexión permanente

Daniela Ríos, docente especial de una escuela rural de la zona del ramal, indicó que la situación es compleja porque en su caso brinda clases en 8 grados, lo que implica la producción de forma audiovisual de las consignas para los diferentes grupos. "Eso requiere que estemos todo el día conectados, porque en nuestro caso son los padres lo que están haciendo de forma permanente diferentes consultas, entonces estamos trabajando prácticamente todo el día y todos los días", dijo.

Ríos aseguró que el concepto "frente a alumnos" y "presentismo" que no se habría pagado este mes, debería ser abonado completo ya que "el esfuerzo que se hace diariamente es mayor ante las clases virtuales que en las presenciales".

Aseguró que al inicio de las actividades hubo familias que no estaban conectadas, lo que demandó que los directivos tuvieran que ir a buscarlos a sus domicilios para conseguir los teléfonos, pero aún quedan otros que no están en los grupos de Whatsapp, explicó la docente.

Las opiniones

Soy mamá de una niña de 4º grado y la verdad que las tareas que nos mandan las “seños” son muchas. Son PDF que tenemos que imprimir y eso cuesta bastante dado que no hay muchos lugares abiertos. Además el gasto de conexión a internet es más.

Es bastante complicado poder organizarnos, costó mucho armar los grupos para que estén todos los chicos. Hay una situación económica difícil por la que pasan algunas familias. La primera semana fue complicada. No todos los chicos pueden hacer la tarea sin la docente.

Tengo a mi hija en la primaria, la experiencia para nosotros fue buena porque les exige a los chicos dominar mas herramientas de tecnología. Algunas asignaturas están más organizadas y tienen algo que hacer para que no se aburran en la casa y eso ayuda a pasar el tiempo.

Para nosotros fue bastante sencillo, el colegio habilitó una pagina y subió actividades que se presentarán cuando vuelvan a clases. Lo que más cuesta es hacer que tomen el hábito de hacer las tareas en casa, dado que no estaban con ritmo escolar cuando inicio la cuarentena.