Florencia Espín, una joven deportista con gran futuro

Los entrenamientos en casa provocan incomodidades para cualquier deportista. Sin embargo, el cambio de hábitos forzado por el aislamiento obligatorio no impide que Florencia Espín continúe entrenándose desde su domicilio. La campeona nacional en 2019 apunta a competir el año próximo.

La sampedreña terminó en el primer lugar en el certamen nacional realizado en Neuquén el año pasado junto a Rodrigo Farel.

Con tal solo 15 años, Florencia Espín consiguió "tocar el cielo con las manos" en la provincia de Neuquén, participando del certamen nacional. Allí, se consagró campeona en categoría pareja con su profesor Rodrigo Farel. En la actualidad, la sampedreña no detiene su ritmo pese a la cuarentena y se las ingenia para realizar diversas coreografías en cualquier sector de su hogar.

Al respecto, la patinadora del Club Sociedad Tiro y Gimnasia de San Pedro conversó telefónicamente con El Tribuno de Jujuy acerca de sus rutinas de entrenamientos, objetivos y también recordó su máximo logro en la disciplina.

"Es verdad que esto nos complica como a todos, pero aun así me entreno en casa, tres o cuatro veces a la semana y le dedico dos horas como mucho, máximo", explicó Espín sobre sus rutinas de trabajo en plena cuarentena obligatoria. Asimismo, añadió: "Alzo los patines y los pongo arriba de mis brazos, tengo pesas que me compré y con eso me doy maña, subo a las sillas y a veces salgo a correr hasta la vereda y vuelvo a entrar a mi casa".

Además de las medidas preventivas, en estos tiempos de aislamiento se recomienda estar siempre en actividad física, "me doy mi tiempo para ser constante y seguir entrenando, no quiero abandonar porque cuando quiera volver me costará el doble. Ahora, me baso en la parte física, tengo que mejorar en ese sentido", comentó.

Por otra parte, la sampedreña mencionó que sus profesoras están en permanente contacto: "Tenemos un grupo de WhatsApp que nos pasan las rutinas de trabajo, y que ejercicios debemos hacer. Además, la Confederación Argentina de Patín Artístico también nos manda trabajo en la parte física, también nos mandan videos con patinadores profesionales".

La sampedreña confesó que este año no tendrá ninguna competición porque "tuve unos problemitas y voy a aprovechar para prepararme bien para darle de lleno al próximo año", sostuvo.

Hablando de su máximo logro en la disciplina, la patinadora manifestó: "De chica competía en torneos regionales, pero en el nacional estuve practicando día a día, con mi profesor Rodrigo Farel competimos en Neuquén en modo solista y pareja, nos hospedamos unas semanas, estuvimos practicando las rutinas, conocimos a muchos patinadores de todo el país".

Al respecto, Espín realizó un balance: "En general estuvieron muy bien todas las chicas, la verdad que desarrollaron excelentes sus rutinas tal cual marcaba su profesor, yo estuve en la misma altura por eso me puntuaron y salí campeona. En pareja es medio complicado porque te tienen que elevar, coordinar los movimientos y ponerse de acuerdo. Era mi primera vez que competía en pareja. Fue una experiencia única".

La deportista remarcó cual es su sueño a futuro: "Mi sueño es seguir patinando y cumplir mis metas hacia el patinaje artístico, lo cual es mi pasión desde muy pequeña. Quiero seguir representando a la provincia. Agradezco también a todos los que me ayudaron a participar en el torneo nacional realizado en mayo del 2019 en la provincia de Neuquén", finalizó.

(Emiliano Saavedra).

Sus inicios y la pérdida de su padre

La sampedreña arrancó desde pequeña en la entidad Sociedad de Tiro y Gimnasia en un corto período. Después pasó por Bella Luna durante un año y luego se quedó en el Club Espasp. Siguió con la escuela de su exentrenador Rodrigo Farel y actualmente, se encuentra en Tiro y Gimnasia de San Pedro, ciudad natal de la patinadora. La vida te pone a prueba. Superar la pérdida de un ser querido lleva su tiempo y puede causar un dolor profundo.

Aun así, Florencia Espín, con la terrible noticia del fallecimiento de su padre tras un accidente de tránsito, se levantó del duro golpe. “Realicé una pretemporada en San Salvador, y cuando volvía a San Pedro con mi familia tuvimos un accidente automovilístico, en el cual fallece mi papa. Después, mi profesor Rodrigo Farel, en homenaje a mi padre, decide que su escuela pase a llamarse “Emilio Ariel Espín”, relató la patinadora sobre el trágico momento en el cual sufrió algunas lesiones. Meses después, Florencia Espín cosechó su máximo logro en la disciplina. “Quiero dar un mensaje como deportista, no hay que bajar los brazos, seguir entrenando, armarse una rutina y cumplir los sueños que uno se propone en la medida que se pueda”, señaló.