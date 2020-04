Habilitan a funcionarios a endurecer la cuarentena

El Gobierno de Bolivia informó que mañana decidirá si prorroga la cuarentena y subrayó que los gobernadores y los alcaldes están facultados para endurecer las medidas de combate a la pandemia de coronavirus de acuerdo a la evolución de la situación en cada departamento o municipio. "Si se ampliará o no la cuarentena (que rige hasta el miércoles próximo), lo vamos a analizar el martes, que tenemos un gabinete", afirmó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en conferencia de prensa. "Tenemos un decreto supremo que es marco, en ese decreto supremo les hemos dado a las alcaldías y gobernaciones la potestad de poder endurar (endurecer) en sus municipios las medidas de acuerdo al peligro que se esté corriendo", indicó. El funcionario aclaró que el único límite a esas facultades es la obligación de garantizar la seguridad y la circulación de alimentos.

"El tema de la comida no puede desabastecerse en ninguna región, no podemos permitir que una gobernación diga ‘por aquí no pasa nada’; aquí la seguridad del Estado la maneja el Estado nacional", subrayó, según la agencia de noticias ABI y el diario paceño Página Siete.

Brasil

En un día hubo 1.500 contagios y cien muertos El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a rechazar ayer la cuarentena obligatoria como vía para contener la pandemia de coronavirus, que solo en las últimas 24 horas dejó cerca de 1.500 personas contagiadas y de 100 muertas en el país, el más afectado por la enfermedad en Sudamérica y el decimocuarto en todo el mundo.

“Además del virus, ahora también tenemos el desempleo, fruto de ese "cerrá todo’ y "quedate en casa’ o "te detengo’”, escribió el mandatario en sus cuentas en redes sociales. “Para toda acción desproporcionada, la reacción también es fuerte; el Gobierno busca el diálogo y la solución para todos los problemas y no apenas para uno”, agregó. Bolsonaro se opone a decretar la cuarentena obligatoria que le recomendó su ministro de Salud, Luiz Mandetta, y que de todos modos ya dispusieron casi todos los gobernadores de los estados federados.

Por ese motivo, la semana pasada estuvo a punto de despedir a Mandetta pero dio marcha atrás al comprobar la oposición de casi todo el gabinete y de los presidentes de las dos cámaras del Congreso. Había 22.169 contagios y 1.223 decesos hasta ayer.