Lizárraga solicita la colaboración de hinchas y socios

En épocas de emergencia sanitarias con una cuarentena por coronavirus de por medio y donde la tecnología manda el Club Altos Hornos Zapla accesibilizó sus medios de abono de cuotas mediante débito automático o mercado pago a socios e hinchas. Al estar cerradas las puertas de la institución por el aislamiento obligatoria la posibilidad de colaborar ya es a conciencia porque las instalaciones deben mantenerse y los empleados que mantienen los servicios esenciales, lógicamente deben cobrar.

Por ese motivo Marcelo Lizárraga, presidente de la entidad palpaleña, expresó que "simplemente al que es socio le pido, porque el hincha que nunca pagó no lo hará ahora tampoco, pero al que es socio e hincha pedirle el apoyo que mínimamente necesitamos para poder mantener el club de comprar combustible, hacer cortar el pasto, pagarles a los empleados de seguridad y mantenimiento que siguen trabajando día a día. En marzo tendríamos que haber subido la cuota a $300 y por la crisis se mantiene en $200", empezó contando ante El Tribuno de Jujuy.

Posteriormente aclaró que "ante la falta de ingresos al club el socio que quiera, podrá colaborar con la cuota social que podrán pagar con tarjeta la cuota de abril e inclusive la de marzo. Estamos tratando y peleándole a la crisis pero cumpliendo con las obligaciones que nos comprometimos. Como paramos a mitad de marzo algunos socios habían pagado y otro todavía no. Abril nadie lo pudo hacer y por eso en nuestro facebook (Altos Hornos Zapla) publicamos los lincks para aquel socio que quiera seguir colaborando en estos momentos difíciles que pasamos. Obvio que costará", declaró.

A su vez el directivo detalló que "en cuanto al personal del club cobraron marzo en su totalidad y seguramente van a seguir cobrando el Plan de Contingencia y otros el sueldo que les seguiremos pagando. Pero hay que cubrir algunos gastos de mantenimiento aunque para mayo no sabemos pero sigo gestionando cosas para cobrar como el alquiler del Profesorado de Física y de la oficina de Pami que son cosas que están demoradas".

En alusión al plantel de fútbol del Torneo Regional admitió que "ahora vamos por pagar marzo lo que le prometimos porque ellos trabajaron medio mes, pero acordamos que se vayan todos a sus casas y le pagaremos 3/4 de mes. Es decir que del otro medio le pagamos la mitad. Todos cobrarán 3/4 del salario de jugadores y cuerpo técnico. Seguramente el torneo no se reanudará en abril así que al no estar trabajando estoy tratando de hacer que se inscriban para la ayuda de los trabajadores independientes de Nación de $10.000", agregando que "les pedí a todos que se inscriban, me estuve asesorando para que puedan cobrar por abril. No sabemos que pasará en mayo pero mientras tanto cumplimos con marzo y en abril trataremos que la mayoría se adhiera a estos planes y así tener un ingreso".

Del mismo modo se refirió al DT contando que "tengo permanente contacto con Salvador Ragusa estamos esperando que vuelva el fútbol y el volverá a trabajar. El ‘profe’ fue un señor al decirme que ‘yo te cobro hasta el día aquí trabajando, el resto no me pagás’ sin que yo se lo proponga ni nada. Así que cobró los días de marzo que estuvo y se fue a Rosario".

En cuanto a la continuidad o no de certamen afista sostuvo que "solo hay rumores de que vuelve el Federal B y otros dicen que continuará el torneo. Muchos nos preguntan pero realmente no importa que pretenda el club en particular sino que lo importante es cómo las autoridades manejan esta situación porque lo más importante es la salud. Después de veremos cómo se da y nos tendremos que adaptar sea cual sea la decisión. Tengo contacto con los presidentes del Regional y todos están en la misma incertidumbre. Con AFA, Zapla no tiene deudas y eso nos deja más tranquilos", finalizó.

No puede acceder al Repro

Recientemente desde Nación se lanzó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (Repro) al cual Zapla como club no podrá acceder ya que “no hay trabajadores en blanco, sólo adscriptos desde la Municipalidad de Palpalá, otros que tienen Planes de Contingencia y otros más que nosotros le abonamos su sueldo. Es imposible recibir esa ayuda nacional porque es más que nada para clubes de categorías superiores o empleados en blanco que los teníamos cuando estábamos en el Federal A con contratos”, confesó el titular Marcelo Lizárraga.