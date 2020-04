Solicitan ayuda de alimentos y para trasladarlos a comedores

A raíz de la pandemia, el Banco de Alimentos redujo sus actividades de ayuda a comedores y merenderos de la provincia de Jujuy porque no cuenta con transporte ni con tantas donaciones para poder abastecer a estas instituciones que alimentan a personas en situación de pobreza. Por esa razón pidió ayuda de la sociedad jujeña.

Se puede donar mercadería en general, frutas o verduras y poniendo un vehículo a disposición para llevar la comida.

No recibe ningún tipo de subsidio municipal, provincial o nacional y "solamente nos manejamos con las donaciones que les proveen empresas, feriantes y algunos organismos del Gobierno", expresó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, José Guanuco, uno de los referentes de la ong.

Actualmente trabajan una vez a la semana distribuyendo las donaciones y suspendieron los rescates de frutas y verduras que comúnmente se realizaban tres veces a la semana en mercados para resguardar a los voluntarios que realizaban esta actividad.

Pero no pueden llegar a todos los comedores debido a que no tienen transporte y estas instituciones tampoco lo tienen por eso solicitan colaboración, "no podemos llevarles y ellos tampoco pueden venir a buscar los alimentos que tenemos, no cuentan con dinero para pagar un flete", señaló.

En relación a los comedores, la mayoría empleó la modalidad de la entrega de un bolsón, otros viandas, y algunos lamentablemente cerraron, explicó Guanuco.

Asimismo, mencionó que "en muchos casos aumentó la cantidad de beneficiarios a atender, nosotros los asistimos en la medida de nuestras posibilidades, la pandemia del covid-19 afectó gravemente nuestras recolecciones de frutas y verduras, sin embargo seguimos trabajando de forma reducida y necesitamos trabajar aún más en el abastecimiento de alimentos no perecederos y elementos de higiene".

"Hoy es necesario redoblar esfuerzos para llegar a cientos de personas en situación de vulnerabilidad que necesitan de vos y de nosotros, por eso te invitamos a ser parte y ayudarnos por medio de una donación", remarcó.

Se puede colaborar de forma online en https://bancosdealimentos.donaronline.org. O por medio de una transferencia a la cuenta corriente del Banco Macro : 4-200-0949278091-3.

El Banco de Alimentos está ubicado en calle 18 de Noviembre 365 del barrio Almirante Brown, al lado del mercado. Trabajan lunes, miércoles y viernes de 9 a 12. El número para comunicarse es 388-154076362.

Un gran proveedor

El Banco de Alimentos de Jujuy provee de frutas y verduras a alrededor de 6.000 personas, en un 95% son niños, que van a unos 60 comedores y merenderos que están localizados en San Salvador de Jujuy, Palpalá, El Carmen y Monterrico. También les donan a 26 comedores de escuelas de la Quebrada y Puna.

Recolectan más de 200 kilogramos por día, entre verduras y frutas, que las reparten en esas instituciones. Estos alimentos son donados por feriantes del Mercado de Abasto ubicado en el barrio Almirante Brown que cumplen un rol clave para que se pueda llevar a cabo este acto solidario.

Cabe destacar que estos datos y actividades fueron los que se realizaron durante varios años antes de la pandemia.

Feriantes solidarios

Esta tarea no se podría realizar sin que personas que poseen comercios en mercados donen las frutas y verduras.

En ese sentido, Cintia Vacaflores, presidenta de la institución, sostuvo que "los productores y los feriantes del mercado desde hace diez años que están ayudándonos permanentemente. Son los que contribuyen con esto y hacen que lleguemos a todas las personas que necesitan".