El desgarrador pedido de una turista argentina en Brasil

Margarita Fisher, una turista argentina que está varada en Río de Janeiro, realizó un pedido desgarrador debido que necesita de forma urgente someterse a una quimioterapia: "no me quiero morir acá".

"Me siento débil. Casi no puedo comer. No me levanto de la cama", comenzó afirmando Margarita Fisher en diálogo con el programa "Alguien tiene que decirlo", que conduce Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia.

"Por favor, que alguien le diga al presidente: no me quiero morir acá", agregó de manera desgarradora esta argentina que fue de vacaciones a Río de Janeiro y no puede volver al país.

"No me quiero morir acá, quiero morir en mi país. Quiero que me lleven ya a Argentina. El día 31 tenía que someterme a una quimioterapia por un cáncer de mama con el que vengo peleando desde hace 18 años", apuntó Fisher.

Luego, la turista argentina contó que le ofrecieron volver por tierra: "Pero con mi patología yo no puedo viajar 45 horas. Además, si me pica un dengue me mata porque tengo baja las defensas", explicó. .

En las próximas horas algunos de los argentinos varados en Brasil podrían retornar al país en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, entre ellos Margarita Fisher, algo que se confirmará con el correr del día, según le indicaron a NA fuentes oficiales.