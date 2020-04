La creadora de "Supón" ahora lanzó una versión de "Hey Jude": "Che, vos"

Tamara Bella fue un éxito en redes con su adaptación de "Imagine", canción de John Lennon que ella tradujo como "Supon" para realizar un videoclip con algunos conocidos de la farándula argentina. Si bien fue criticada en redes, y tomada como objeto de burla, la actriz redobló la apuesta y ahora realizó la versión nacional del tema de The Beatles "Hey Jude", rebautizándolo como "Che vos".

Bella reincidió con su nueva propuesta. "Decidí hacer este segundo video porque no me importan las críticas, porque el que hace, no critica. Solo hace y creá, así que creá y creetelá. Che vos, creétela. Che vos, afrontalo. Keep Calm and ‘supón’ que no hay fronteras”, dijo, con una remera que mostraba esas mismas palabras finales, para presentar la versión en español de “Hey Jude”.

En el tema participan varias de las figuras que estuvieron en la versión de “Imagine” y algunas nuevas caras. Matías Alé, Ivo Cutzarida, Mercedes Ninci, Anamá Ferreira, Gastón Ricaud, Nicolás Maiques, Daniel Campomenosi, Gastón Angrisani, Leonardo Centeno y Bruno Ragone, entre otros famosos fueron los protagonistas del video. Pero también se sumaron dos jóvenes que Tamara seleccionó a través de un casting.

“Che vos, al blues triste dale la vuelta. Che vos, afrontalo”, dijo la modelo cuando finalizaba el clip, mientras todos cantaban el famoso coro de la canción de "The Beatles", pero sumando nuevamente "Supon" al verso.

Por supuesto, la canción fue tendencia en redes sociales y no faltaron los memes.

muy buena la traducción en che vos no esperaba menos pic.twitter.com/UuocaX9AUV — :) @ THE NEW ABNORMAL (@oceans4uce) April 14, 2020

Tamara Bella, junto a un grupo de pseudofamosos, lanzó CHE VOS que vendría a ser la versión argentina de Hey Jude pic.twitter.com/0G2w57IwV4 — Facu!😎 (@FaquCazon_) April 13, 2020

Después de Supón y Che Vos, acá van más ideas:

let it be -> que va'cer

get back -> rajá

something -> coso

taxman -> gestAFIP

your mother should know -> preguntale a tu vieja — Pólux (@Polux__) April 13, 2020

Alguien le avisa a los que están haciendo "Hey Jude" en versión argenta que para que sea "Ché, vos" el título original debería ser "Hey you". Además arruinan el significado de la canción. Y todavía sigo sin saber quién es Tamara Bella. — Gastón | ガストン (@miladepollo) April 13, 2020