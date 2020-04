En la cuarentena propuso una asistencia virtual de manejo del estrés y la ansiedad que llamó "Respira" para manejar el estrés y se sumó mucha gente, con 60 personas para cada intervención de media hora. Lo llevó adelante con técnicas de meditación y mindfulness que fue apreciado por la gente que se sumó por Facebook y Twitter. Encontró mucha gente con ansiedad y ataques de pánico potenciados por el encierro y mucha incertidumbre.

-Comenzó durante esta cuarentena una iniciativa atendiendo vía Facebook, ¿cómo surgió y cuál fue el objetivo que se marcó?

-Si bien tengo mis talleres y mis grupos en cuanto al manejo del estrés y la ansiedad que llamo "Respira", la iniciativa fue propia para poder generar un espacio para manejar el estrés, y fue completamente online y gratuito. En principio me había parecido una buena idea como para que mis pacientes no se vean muy perjudicados por este contexto y los tratamientos puedan seguir una buena evolución y los objetivos se puedan seguir afianzando. Pero cuando lo empecé a publicar otras personas me empezaron a avisar a mis familiares, dar el dato a otros, entonces me pareció que estaba bueno hacerlo abierto a todos. Lo hicimos mediante la aplicación de zoom, la primera noche fuimos 60 personas que no me esperaba, sino 15 personas de mis pacientes, y muchas no pudieron entrar y se quedaron afuera y entonces me pedían transmitir en vivo por las redes, entonces ahí se fue haciendo más público. Lo ampliamos a Facebook e Instagram en vivo.

-Esta demanda que surgió denota que hay mucha necesidad por el contexto de cuarentena, encierro, ¿qué es lo que está generando en la gente?

-En principio como la base de este contexto de cuarentena tiene las características justas para poder considerarla como una situación de estrés importante y significativo. Esto porque el estrés se comienza a activar cuando el panorama es incierto, no sabemos lo que va a pasar, entonces ya en la característica de la incertidumbre en sí misma genera en todos una situación de mayores niveles de alerta, de estrés, de confusión, de inestabilidad. Una naturalidad que tenemos las personas es que en vez de tener las cosas con cierto control, dominio, entonces un panorama que no depende de nadie, más que de algunas pautas y recomendaciones como las que nos vienen dando, ya lo hace estresante. Y el aislamiento, uno de los grandes predictores de salud son los vínculos afectivos, es la cercanía en los vínculos, así que ya el aislamiento pone en desventaja en cuanto a lidiar con una situación estresante.

Si es cierto que en este plano de vulnerabilidad propio del estrés que nos ocasionan todos, la ansiedad se dispara muchísimo. Y aparecen características de estar preocupado todo el tiempo, de querer resolver situaciones todo el tiempo, de estar queriendo resolver situaciones que no son parte de su control, la irritabilidad, querer que las cosas sean diferentes a las que son, necesitar que las cosas se resuelvan ya mismo. Hay toda una serie de cosas propias de la ansiedad que se definen en cuanto a una preocupación constante, y a una visión negativa de las cosas, de que algo malo llegara a pasar.

Emocionalmente tienen mayor nivel de alerta y temor a lo que puede llegar a pasar no solo en cuanto a la salud sino al trabajo, la estabilidad económica, laboral, la rutina. Si la persona ya venía lidiando con cuestiones de ansiedad lo que estuvo pasando según mi experiencia fue que aumentaron muchísimo los casos de ataques de pánico que es el grado más intenso de la ansiedad. Entonces hay síntomas físicos, la persona tiene como una sensación de que se va a quedar sin aire, que puede desmayarse o que le puede dar un ACV, hay más tensión muscular, aumento de la frecuencia cardíaca, síntomas propios de la ansiedad que se ven agudizados, mucho más si la persona ya viene con una problemática de ansiedad o estrés previo a la cuarentena.

-¿Esto del temor, y la convivencia con los familiares también desata estas cuestiones?

-Sí, claro, lo que pasa es que en un estado de quietud, de quedarse en casa y compartir tiempo completo con las personas con que vivimos también te posiciona en un lugar de mayor exposición a lo que realmente vivís en el día a día. Los miedos, sumado a la irritabilidad que quizás también conlleva estar mucho tiempo con alguien o cambiar las rutinas es un combo interesante.

-En la experiencia de China, una noticia curiosa fue que al terminar la cuarentena muchas parejas se divorciaban, ¿esta convivencia está generando rupturas, genera desgaste?

-Creo que sí pero me parece que esos resultados de los divorcios se agravaron por la cuarentena pero son cuestiones que antes más tarde o más temprano ya estarían pasando. Creo que el estrés conyugal en las parejas que no estaban funcionando muy bien, se ve acrecentado por estas circunstancias, este cuadro de cuarentena. Pero en el 99,9% de los casos es porque ya no venían siendo resueltas algunas cuestiones de pareja, al contrario, hay muchas personas que me contaron en lo que tuvimos trabajan, de hecho si la pareja iba funcionando más o menos bien se afianzaban los vínculos, no sólo con el conviviente sino también con otros familiares, mejoraron los vínculos, y lo que ya no venía siendo esta fue la gota que rebalsó el vaso.

-Por otro lado, ¿la violencia también se agudiza?

-Sí, estuve leyendo, las personas víctimas de violencia no tienen tanta escapatoria con esto, están en la escena temida. En Jujuy creo que pudieron hacer un movimiento con mayor presencia, creo que ese era el camino, tener las puertas abiertas desde las personas que se dedican a eso.

-¿Qué se puede hacer con todo esto que surge, usted trabaja con terapia cognitiva?

-Sí, yo hago terapia cognitiva conductual y lo que estuvimos haciendo en estas tres semanas, de domingo a jueves, en total hicimos 15 encuentros y estuvimos 600 personas acompañándonos. El espíritu tenía que ver con desintoxicarse de la información, disminuir de ahí un poco el estrés porque sino se sostiene el estado de alerta. Era media hora de 20 a 20.30, de calma, silencio, hacíamos una reflexión a partir de un poema para favorecer sentimientos elevados, la solidaridad, la empatía, el altruismo, la cercanía emocional, la expresión de las emociones. Hacíamos todas las noches un ejercicio de meditación basada en la respiración y mindfullnes, que su traducción es atención o conciencia plena. Te invita a que puedas a partir de la respiración del momento presente que puedas conectarte en forma amable, sin juzgarte con aquellas cosas a nivel de pensamientos, emociones, y sensaciones físicas desde otro lugar más compasivo, y que a partir de la respiración poder ir desactivando el estrés y la ansiedad, despertando esa toma de conciencia de cómo estás viviendo tu momento presente. Fue muy interesante y la verdad que lo que más trabajamos y que me cuentan las personas que les gustó fueron aquellos ejercicios que te llevaban a que tengan sentimientos de gratitud, de amabilidad, de pensar en el otro, de empatía. Otro de los beneficios que me cuentan que les hizo muy bien fue poder dormir, porque con esto de tener pantallas todo el día, la información y demás surgieron muchísimos trastornos del sueño. Así que ayudó bastante.

-¿Pretende continuar con esa propuesta o ya terminó el ciclo?

-Anoche (por el jueves) terminó nuestro último encuentro. Yo estoy preparando porque al parecer tenemos más tiempo de cuarentena, es generar instancias dos veces a la semana como para continuar recursos de mindfulness de manejo del estrés. Y también empezar a brindar recursos para ir saliendo de la cuarentena, ir apropiándose de nuevo de los objetivos, de las rutinas y las actividades, mucho temor económico, cómo vamos a hacer para salir a la cancha de nuevo.