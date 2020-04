"Todas las personas somos discapacitadas en algo"

El momento actual que vive la sociedad puede ser una gran oportunidad para replantearse cuestiones vinculadas a la discapacidad, educarse en el tema y valorar a los seres humanos por sus cualidades más que por sus defectos viendo desafíos donde se piensa que existen crisis, expresó Graciela Santellán, psicomotricista, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Para comunicarse con la Consultora de Discapacidad los números son 388-155879427 y 388-154602513.

En ese sentido mencionó que "yo me cuestiono el tema de la discapacidad porque todos somos discapacitados en algo. Si hay que hablar de discapacidad sería bueno que hablemos de todos, y si hablamos de capacidades también habría que hablar de todos. Todos deberíamos reconsiderar esta cuestión y pensarlo para no seguir excluyendo a un sector de la sociedad".

Propuso que "nos miremos todos como iguales, este es el sueño que tenemos todas las personas que estamos ligadas a la discapacidad y queremos que eso no exista más, y eso ocurrirá si todos nos integramos porque cada ser tiene algo para cuestionarse, pero nunca vemos la potencialidad, lo que sí tenemos dentro nuestro. Y trabajar de allí, desde nuestras capacidades que son el semillero que nos va a potenciar".

Asimismo, remarcó que existe una gran cantidad de referentes en el mundo que a un problema personal físico lo hicieron una oportunidad para crecer y tener éxito, "es bueno informarse y educarse para lograr ver esto de otra manera, y hacerlo en este momento que es bueno aprovecharlo para encarar la vida de otra manera. Conocernos a nosotros mismos y ver los talentos que tiene cada uno, describirnos y no centrarnos en los defectos que poseemos".

"Hay que hacer mucha docencia y educar para que la gente piense a partir de esto y sea consciente de que no existe quien no pueda cumplir sus metas. No hay ningún débil que no pueda hacer algo, y no hay ningún poderoso que no necesite ayuda, me encanta esa frase y es muy necesario que todos la sepan", añadió.

Consultora de Discapacidad

Pese a la cuarentena, la Consultora Integral de Discapacidad continúa trabajando en solucionar problemas de personas con discapacidad en Jujuy, "nosotros seguimos integrados, seguimos participando y comunicando a la sociedad sobre este tema. Seguimos creando y hacemos que esta situación de crisis se convierta en un desafío para las personas con o sin discapacidad", sostuvo Santellán, que es miembro de esta institución.

Dentro de este espacio hay profesionales ligados a diferentes áreas como ser pedagogos, psicomotricistas, trabajadores sociales, médicos, psicólogos, arquitectos y otros voluntarios.

Meses atrás, los voluntarios estuvieron movilizados visitando diversos espacios como ser centros vecinales y otras organizaciones a fin de evacuar dudas y crear actividades sociales que se van a retomar cuando se normalice la situación.

"Por el momento hacemos consultoría y sacamos dudas a través de las redes sociales y por llamadas de teléfono porque la gente siempre nos está necesitando", dijo.

Aprovechar el encierro

Es imprescindible aprovechar la creatividad de cada uno para poder recrear momentos dentro del hogar similares a los que estábamos acostumbrados a realizar antes de la cuarentena, por eso aconsejó planificar tareas entre todos los miembros del hogar.

Al respecto afirmó que "somos seres de relación que necesitamos conectarnos con otro, hacerlo es no solamente vincularse con otra persona, sino también puede ser a través de la naturaleza o los animales".

Convertir problemas en desafíos y oportunidades

Santellán explicó que para superar las adversidades que poseen las personas con o sin discapacidad es necesario cambiar la palabra problema por la palabra desafío.

Al respecto indicó que “si lo vemos de esa manera todo cambia, porque si yo veo a cuestiones como la que vivimos hoy en día como un problema, como un mal o como una crisis tiendo a cerrarme y vulnerarme. Pero si yo lo veo como un desafío saco pecho y le doy otra connotación al momento”.

Salidas permitidas

En relación a lo planteado por el presidente Alberto Fernández sobre la posibilidad de que durante el encierro las personas con discapacidad puedan salir en horarios reducidos, la psicomotricista señaló que “se está arbitrando esta medida porque desde el punto de vista psicológico todos sabemos que es muy necesario”.

Entre las nuevas excepciones al cumplimiento del aislamiento social preventivo obligatorio, previstas por decreto el sábado pasado, se encuentra la autorización concedida a las personas con discapacidad.

Se dispuso un cronograma para que salgan, será de lunes a miércoles para aquellos con DNI terminado en 1, 2, 3, 4, y 5 y de jueves a sábado para los de 6, 7, 8, 9 y 0.

La importancia de jugar

El juego es una herramienta clave “para este momento y en cualquier otro en todas las edades, jugar me permite desdramatizar situaciones caóticas, es terapéutico y sanador, Nosotros usamos el juego como un bisturí para meternos en esa historia que debe ser sanada, para sacar lo que tienen adentro y poder recuperar a esa persona”, manifestó Santellán.

Para concluir comentó que “esto se ve cuando un niño no se conecta, o porque es agresivo, o tiene conductas extrañas, y mediante el juego se puede saber mucho de lo que le pasa ya que cuando sana mira todo de otra manera, y ve como una oportunidad todo aquello que antes le hacía mal”.