Choferes percibieron la mitad de sus sueldos

Se trata de aquellos que hacen viajes de larga distancia; mientras que los de servicios de turismo no cobraron nada.

Por Luis Caraballo

La situación del personal que se encuentra detrás del volante, los choferes de colectivo particularmente, viene siendo crítica.

Desde el pedido de los propios empresarios junto al sector gremial para poder hacer frente al momento que se encuentran pasando, se conoció que algunas transportadoras que realizan viajes de larga distancia abonaron la mitad del sueldo correspondiente al mes de marzo.

Cabe mencionar que durante todo el periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio que decretó el presidente Alberto Fernández ningún servicio de micros pudo salir, como tampoco lo harán mientras dure la cuarentena.

Mientras tanto, las empresas solicitaron a los pasajeros realizar reprogramaciones de los viajes que ya fueron pagados.

Choferes consultados por este diario que pidieron mantener reservado su nombre, expresaron su preocupación por ello, ya que, según comentaron, trabajaron más de la mitad del mes como para corresponderle únicamente el 50% del sueldo.

Ya casi se estaría cumpliendo un mes del periodo en el cual la sociedad en general entró en este periodo de aislamiento obligatorio y ni el Gobierno ni el Ministerio de Transporte de la Nación mencionaron algún tipo de ayuda a las empresas para poder solventarse durante la cuarentena, algo que muchos empresarios y conductores siguen esperando para tener algo de tranquilidad.

A su vez, están en completo desconcierto sobre qué monto percibirán una vez que se les liquide el mes de abril, los primeros días de mayo, porque se encuentran sin ninguna salida porque no hay servicios hasta que no haya una normativa que avale la circulación y que las distintas provincias levanten las restricciones de ingreso en sus límites jurisdiccionales.

Distinta es la situación de aquellos choferes que se encuentran trabajando para el servicio de turismo y aquellos que realizan viajes alternativos.

Según pudo saber este matutino, muchos de ellos no percibieron sus salarios y temen ser despedidos por las entidades que los contratan.

Al respecto, pidieron que aquellos que se encuentren en esta situación se pongan en contacto con sus colegas para emitir un comunicado a las autoridades gubernamentales correspondientes para poder obtener alguna solución.

"Los choferes de turismo estamos pasando por un momento crítico también, esta terrible pandemia nos tiene a todos asustados y muchos no recibimos ayuda del Estado. A la mayoría de nosotros nos pagan por vuelta, jamás respetando ningún tipo de convenio. Si no hay viajes, no cobramos", expresaron en un documento que están preparando para ser enviado a las autoridades del área de transporte nacional.